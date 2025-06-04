Карта боевых действий 4 июня 2025: враг сосредоточился на Покровском и Новопавловском направлениях

Карта боевых действий 4 июня 2025 года — твой информатор о последних событиях на фронте.

Генштаб информирует, что за прошедшие сутки зафиксировано 178 боевых столкновений. За сутки противных потерял еще 1020 военных, технику и танки.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сводку Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что украинские войска недавно продвинулись в Курской области. Российские войска недавно продвинулись вблизи Курахово.

Аналитики также публикуют интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 4 июня 2025 года

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 77 авиационных ударов, применил четыре ракеты и 101 управляемую бомбу. Кроме этого, совершил 6111 обстрелов, из них 90 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 3669 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Осоевка, Великий Прикол Сумской области; Коптево, Попов Яр, Мирноград, Мирное, Сухой Яр, Новомихайловка, Комар, Федоровка Донецкой области; Новодаровка, Ольговское, Гуляйполе, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, восемь артиллерийских средств, девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также один вражеский состав боеприпасов.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло пять боев в районах Волчанска, Каменки и Волчанских Хуторов.

На Купянском направлении зафиксировано четыре атаки оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах Загрызового, Песчаного, Новой Кругляковки и в сторону Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении враг атаковал девятнадцать раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи Колодцев, Зеленой Долины, Торского и в направлении Глущенкового, Ольговки, Среднего, Волчьего Яра, Чернещины, Карповки, Нового Мира.

На Северском направлении агрессор атаковал в сторону населенного пункта Григоровка. Всего за прошедшие сутки произошло три боестолкновения.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили шесть вражеских штурмов в районе Часового Яра и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил шестнадцать атак в районах Крымского, Русиного Яра, Дружбы, Торецкая и в сторону Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили пятьдесят пять атак агрессора в районах Новой Полтавки, Покровска, Котляровки, Новоукраинки, Андреевки, Новоеленовки, Зверевого, Малиновки, Елизаветовки, Мирного, Лисовки, Удачного, Новосергиевки и в сторону Миролюбовки и Новониколаевки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили тридцать два вражеских штурма в районах Федоровки, Константинополя, Ровнополя, Вольного Поля, Запорожья и в сторону Зеленого Поля, Новополя, Шевченко, Комара и Богатыря.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении боев не зафиксировано.

На Ореховском направлении, вблизи Степного и Щербаков, захватчики совершили пять напрасных атак на позиции наших защитников.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг однажды без успеха пытался приблизиться к укреплениям наших защитников.

На Курском направлении произошло двадцать шесть боев. Враг нанес 231 артиллерийский обстрел, из них один — из реактивной системы залпового огня, совершил семнадцать авиационных ударов, сбросив двадцать три управляемых авиационных бомб.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Карта боевых действий 4 июня

Карта боевых действий 4 июня 2025: враг сосредоточился на Покровском и Новопавловском направлениях / 12 Фотографий

Генштаб

Накануне СБУ атаковала Крымский мост под водой. О последствиях атаки для россиян и о том, как удалось организовать операцию, рассказывали ранее.

Главное фото: 1 отдельная танковая Северская бригада.

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