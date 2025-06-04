Карта бойових дій 4 червня 2025: ворог зосередився на Покровському та Новопавлівському напрямках

Карта бойових дій 4 червня 2025 — твій інформатор про останні події на фронті. Генштаб інформує, що протягом минулої доби зафіксовано 178 бойових зіткнень. За добу противних втратив ще 1020 військових, техніку та танки. Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує. Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні. Зелені ділянки — звільнена територія. Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення. Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія. Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО. Рожевий колір — окуповані території інших держав. Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Карта бойових дій в Україні — ISW Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що українські війська нещодавно просунулися в Курській області. Російські війська нещодавно просунулися поблизу Курахового. Аналітики також публікують свою інтерактивну карту бойових дій в Україні. Оперативна ситуація в Україні станом на 4 червня 2025 року Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних і 77 авіаційних ударів, застосував чотири ракети й 101 керовану бомбу. Крім цього, здійснив 6111 обстрілів, з них 90 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3669 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Осоївка, Великий Прикіл Сумської області; Коптєве, Попів Яр, Мирноград, Мирне, Сухий Яр, Новомихайлівка, Комар, Федорівка Донецької області; Новодарівка, Ольгівське, Гуляйполе, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області. Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління безпілотними літальними апаратами, вісім артилерійських засобів, дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника, а також один ворожий склад боєприпасів. Минулої доби на Харківському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки та Вовчанських Хуторів. На Куп’янському напрямку зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Загризового, Піщаного, Нової Кругляківки та в бік Степової Новоселівки. На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ятнадцять разів, намагаючись просунутися вперед поблизу Колодязів, Зеленої Долини, Торського та в напрямку Глущенкового, Ольгівки, Середнього, Вовчого Яру, Чернещини, Карпівки, Нового Миру. На Сіверському напрямку агресор атакував у бік населеного пункту Григорівка. Загалом минулої доби відбулося три боєзіткнення. На Краматорському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих штурмів у районі Часового Яру та в бік Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив шістнадцять атак у районах Кримського, Русиного Яру, Дружби, Торецька та в бік Яблунівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили п’ятдесят п’ять атак агресора в районах Нової Полтавки, Покровська, Котлярівки, Новоукраїнки, Андріївки, Новооленівки, Звірового, Малинівки, Єлизаветівки, Мирного, Лисівки, Удачного, Новосергіївки та в бік Миролюбівки й Новомиколаївки. Читати на тему Менше літаків — менше ракет? Чи вплине операція Павутина на кількість обстрілів Ворог не зменшує інтенсивності атак: рекордні кількості дронів і ракет вказують на адаптацію тактики. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили тридцять два ворожі штурми в районах Федорівки, Костянтинополя, Рівнополя, Вільного Поля, Запоріжжя та в бік Зеленого Поля, Новополя, Шевченка, Комара і Багатиря. Минулої доби на Гуляйпільському напрямку боєзіткнень не зафіксовано. На Оріхівському напрямку, поблизу Степового та Щербаків, загарбники здійснили п’ять марних атак на позиції наших захисників. Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог один раз без успіху намагався наблизитися до укріплень наших оборонців. На Курському напрямку відбулося двадцять шість боєзіткнень. Ворог завдав 231 артилерійського обстрілу, з них один — із реактивної системи залпового вогню, здійснив сімнадцять авіаційних ударів, скинувши двадцять три керовані авіаційні бомби. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Карта бойових дій 4 червня Карта бойових дій 4 червня 2025: ворог зосередився на Покровському та Новопавлівському напрямках / 12 Фотографій Генштаб Напередодні СБУ атакувала Кримський міст під водою. Про наслідки атаки для росіян та як вдалося організувати операцію, розповідали раніше. Головне фото: 1 окрема танкова Сіверська бригада. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Карта бойових дій в Україні Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter