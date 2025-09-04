Карта боевых действий 4 сентября 2025: враг движется к Константиновке

Карта боевых действий за 4 сентября 2025 дает надежду на то, что ВСУ не остановятся в своих прорывах и зачистках! Ведь за последние две недели наши воины освободили не одну деревню.

В материале собрали для тебя последнюю информацию от аналитиков и Генштаба, а также карты боевых действий.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта DeepState подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет –— оккупированные территории других государств.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики из Института изучения войны (ISW) сообщают, что ВСУ имели продвижение вблизи Покровска.

В то же время оккупанты продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка.

Враг атакует в Курской и Сумской областях, в том числе северо-западнее Сум в районе Бессаловки и Теткино. ВСУ провели контратаки в районе Андреевки и Кондратовки, к северу от Сум.

Оперативная ситуация в Украине на 4 сентября 2025 года

В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки произошло 180 боевых столкновений.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три артиллерийских средства противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях отражены пять российских атак. Россияне атакуют авиацией, КАБами, обстрелами из артиллерии.

На Южно-Слобожанском направлении остановлено 11 российских атак в Волчанске и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении произошло шесть российских атак. ВСУ отражали штурмы в Загрызовом и в Купянске, Петропавловке.

На Лиманском направлении произошла 41 российская атака. Россияне пытаются вклиниться в оборону ВСУ вблизи поселков Новомихайловка, Редкодуб, Карповка, Колодези, Торское, Серебрянка и в направлении Нового Мира, Шандриголового, Дробышевого, Ямполя, Дроновки, Северска.

На Северском направлении отражены восемь атак оккупантов возле Григоровки и в сторону Серебрянки, Выемки.

На Краматорском направлении ВСУ отразили семь российских штурмов. Оккупанты пытаются прорваться в поселки Пазено и Ступочки.

На Торецком направлении произошло 10 вражеских атак у сел Дилиевка, Щербиновка, Екатериновка и в сторону Плещеевки и Полтавки.

На Покровском направлении отражены 55 российских штурмов. Бои за украинскую землю продолжались в селах Шахово, Заповедное, Затышок, Федоровка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лысовка, Котлино, Удачное, Орехово и в направлении населенных пунктов Новый Донбасс, Родинское, Мирноград, Проминь, Сухой Яр, Покровск, Зверево, Молодецкое, Филия.

На Новопавловском направлении россияне атаковали 18 раз в районах Ялта, Зеленый Гай, Толстой, Воскресенка, Камышеваха и в направлении Ивановки, Новомихайловки.

На Ореховском направлении прошли две попытки прорыва фронта в Новоданиловке и Плавнях.

На Приднепровском направлении остановлена ​​атака россиян в направлении Антоновки.

На Гуляйпольском, Полесском и Волынском направлениях за последние сутки без изменений.

Карта боевых действий 4 сентября 2025

Карта боевых действий 4 сентября 2025: враг движется к Константиновке / 13 Фотографий

Ситуация в Константиновке стремительно ухудшается. В городе закрылась последняя больница, а российские войска продвигаются ближе.

