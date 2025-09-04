Карта бойових дій 4 вересня 2025: ворог суне до Костянтинівки

Карта бойових дій за 4 вересня 2025 року дає надію на те, що ЗСУ не зупиняться у своїх проривах та зачистках! Адже протягом останніх двох тижнів наші воїни звільнили не одне село.

У матеріалі зібрали для тебе останню інформацію від аналітиків та Генштабу, а також карти бойових дій.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що ЗСУ мали просування поблизу Покровська.

Водночас окупанти просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка.

Ворог атакує в Курській та Сумській областях, у тому числі на північний захід від Сум в районі Безсалівки та Тьоткіно. ЗСУ провели контратаки в районі Андріївки та Кіндратівки, на північ від Сум.

Оперативна ситуація в Україні станом на 4 вересня 2025 року

У Генштабі повідомили, що за минулу добу відбулося 180 бойових зіткнення.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, та три артилерійські засоби противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбито п’ять російських атак. Росіяни атакують авіацією, КАБами, обстрілами з артилерії.

На Південно-Слобожанському напрямку зупинено 11 російських атак у Вовчанську та в бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку відбулося шість російських атак. ЗСУ відбивали штурми у Загризовому та в Куп’янська, Петропавлівки.

На Лиманському напрямку відбулася 41 російська атака. Росіяни намагаються вклинитися в оборону ЗСУ поблизу селищ Новомихайлівка, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Торське, Серебрянка та в напрямку Нового Миру, Шандриголового, Дробишевого, Ямполя, Дронівки, Сіверська.

На Сіверському напрямку відбито вісім атак окупантів біля Григорівки та в бік Серебрянки, Виїмки.

На Краматорському напрямку ЗСУ відбили сім російських штурмів. Окупанти намагаються прорватися у селища Пазено та Ступочки.

На Торецькому напрямку відбулося 10 ворожих атак біля сіл Диліївка, Щербинівка, Катеринівка та в бік Плещіївки і Полтавки.

На Покровському напрямку відбито 55 російських штурмів. Бої за українську землю тривали у селах Шахове, Заповідне, Затишок, Федорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Горіхове та в напрямку населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Промінь, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Філія.

На Новопавлівському напрямку росіяни атакували 18 разів у районах Ялта, Зелений Гай, Толстой, Воскресенка, Комишуваха та в напрямку Іванівки, Новомихайлівки.

На Оріхівському напрямку відбулося дві спроби прориву фронту в Новоданилівці та Плавнях.

На Придніпровському напрямку зупинено атаку росіян у напрямку Антонівки.

На Гуляйпільському, Поліському та Волинському напрямках за останню добу без змін.

Карта бойових дій 4 вересня 2025

Карта бойових дій 4 вересня 2025: ворог суне до Костянтинівки / 13 Фотографій

Ситуація у Костянтинівці стрімко погіршується. У місті закрилася остання лікарня, а російські війська посуваються ще ближче.

