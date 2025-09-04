Карта бойових дій 4 вересня 2025: ворог суне до Костянтинівки

Карта бойових дій за 4 вересня 2025 року дає надію на те, що ЗСУ не зупиняться у своїх проривах та зачистках! Адже протягом останніх двох тижнів наші воїни звільнили не одне село.
У матеріалі зібрали для тебе останню інформацію від аналітиків та Генштабу, а також карти бойових дій.
Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
- Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.
- Зелені ділянки — звільнена територія.
- Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.
- Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.
- Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.
- Рожевий колір — окуповані території інших держав.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Карта бойових дій в Україні — ISW
Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що ЗСУ мали просування поблизу Покровська.
Водночас окупанти просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка.
Ворог атакує в Курській та Сумській областях, у тому числі на північний захід від Сум в районі Безсалівки та Тьоткіно. ЗСУ провели контратаки в районі Андріївки та Кіндратівки, на північ від Сум.
Оперативна ситуація в Україні станом на 4 вересня 2025 року
У Генштабі повідомили, що за минулу добу відбулося 180 бойових зіткнення.
За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, та три артилерійські засоби противника.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбито п’ять російських атак. Росіяни атакують авіацією, КАБами, обстрілами з артилерії.
На Південно-Слобожанському напрямку зупинено 11 російських атак у Вовчанську та в бік Кутьківки.
На Куп’янському напрямку відбулося шість російських атак. ЗСУ відбивали штурми у Загризовому та в Куп’янська, Петропавлівки.
На Лиманському напрямку відбулася 41 російська атака. Росіяни намагаються вклинитися в оборону ЗСУ поблизу селищ Новомихайлівка, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Торське, Серебрянка та в напрямку Нового Миру, Шандриголового, Дробишевого, Ямполя, Дронівки, Сіверська.
На Сіверському напрямку відбито вісім атак окупантів біля Григорівки та в бік Серебрянки, Виїмки.
На Краматорському напрямку ЗСУ відбили сім російських штурмів. Окупанти намагаються прорватися у селища Пазено та Ступочки.
На Торецькому напрямку відбулося 10 ворожих атак біля сіл Диліївка, Щербинівка, Катеринівка та в бік Плещіївки і Полтавки.
На Покровському напрямку відбито 55 російських штурмів. Бої за українську землю тривали у селах Шахове, Заповідне, Затишок, Федорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Горіхове та в напрямку населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Промінь, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Філія.
На Новопавлівському напрямку росіяни атакували 18 разів у районах Ялта, Зелений Гай, Толстой, Воскресенка, Комишуваха та в напрямку Іванівки, Новомихайлівки.
На Оріхівському напрямку відбулося дві спроби прориву фронту в Новоданилівці та Плавнях.
На Придніпровському напрямку зупинено атаку росіян у напрямку Антонівки.
На Гуляйпільському, Поліському та Волинському напрямках за останню добу без змін.
Карта бойових дій 4 вересня 2025
Ситуація у Костянтинівці стрімко погіршується. У місті закрилася остання лікарня, а російські війська посуваються ще ближче.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!