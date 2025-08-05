Карта боевых действий 5 августа 2025: РФ атаковала Часов Яр и другие стратегические города

Карта боевых действий 5 августа 2025 года — это последние данные с передовой и возможность взглянуть на фронт в интерактивном режиме.

Россияне продолжают атаки на разных отрезках. Наиболее горячо на Лиманском, Покровском и Новопавловском направлениях.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают, что украинские войска недавно продвинулись вблизи Покровска. Между тем, россияне недавно продвинулись вблизи Купянска, Северска, Торецка и Великомихайловки.

Оперативная ситуация в Украине 5 августа 2025 года

Генштаб информирует, что в течение суток зафиксировано 151 боевое столкновение.

Россия нанесла три ракетных и 72 авиационных удара, применила пять ракет и сбросила 129 КАБов. Кроме этого, совершено 6050 обстрелов, в том числе 76 из РСЗО, и привлечено для поражения 3925 дронов-камикадзе.

Авиаудары наносились по районам населенных пунктов Архиповка Черниговской области; Доброполье, Иванополье Донецкой области; Белогорье, Успеновка, Малокатериновка Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

Авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, радиолокационную станцию и один важный объект оккупанта.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях отражено 18 атак, враг нанес 14 авиационных ударов, применив 26 КАБов, и совершил 417 обстрелов, шесть из которых из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении РФ девять раз пыталась прорвать оборонительные рубежи вблизи Волчанска, Красного Первого, Фиголовки и в сторону Казачьей Лопани, Гоптовки и Колодезного.

На Купянском направлении произошло девять атак, отражены штурмовые действия в районах населенных пунктов Голубовка, Загрызово и Лозовая.

На Лиманском направлении враг атаковал 28 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Мирное, Колодцы, Зеленая Долина, Торское и в сторону Дроновки, Григорьевки и Серебрянки.

На Северском направлении РФ предприняла девять попыток продвижения в районах Григоровки, Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении ВСУ отразили две вражеские атаки в районе Часового Яра.

На Торецком направлении совершено шесть атак в районах Торецка, Романовки и Щербиновки.

На Покровском направлении украинские военные остановили 45 штурмовых действий в районах населенных пунктов Полтавка, Новоэкономическое, Красный Лиман, Сухецкое, Лисовка, Зверевое, Котлино, Удачное, Новоукраинка и Зеленый Кут.

На Новопавловском направлении совершено 18 атак вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Воскресенка, Зеленая Роща, Поддубное, Мирное, Темировка и Малиевка.

На Гуляйпольском направлении противник однажды пытался прорвать оборону в районе Малиновки.

На Ореховском направлении вражеские войска предприняли одну попытку наступления в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении РФ предприняла пять попыток атаковать украинские позиции.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В целом потери врага по состоянию на 5 августа 2025 года составляют 1120 человек.

Также украинские воины обезвредили два танка, 12 боевых бронированных машин, 28 артиллерийских систем, 169 беспилотных летательных аппаратов, две крылатые ракеты и 93 единицы автомобильной техники оккупантов.

Карта боевых действий 5 августа

Карта боевых действий 5 августа 2025: РФ атаковала Часов Яр и другие стратегические города / 13 Фотографий

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