Карта боевых действий 5 августа 2025: РФ атаковала Часов Яр и другие стратегические города

Карта боевых действий 5 августа 2025 года — это последние данные с передовой и возможность взглянуть на фронт в интерактивном режиме. Россияне продолжают атаки на разных отрезках. Наиболее горячо на Лиманском, Покровском и Новопавловском направлениях. Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует. Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели. Зеленые участки — освобожденная территория. Серые участки — нуждаются в уточнении. Красные участки — временно захваченная оккупантами территория. Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО. Розовый цвет — оккупированные территории других стран. Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Карта боевых действий в Украине — ISW Аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают, что украинские войска недавно продвинулись вблизи Покровска. Между тем, россияне недавно продвинулись вблизи Купянска, Северска, Торецка и Великомихайловки. Оперативная ситуация в Украине 5 августа 2025 года Генштаб информирует, что в течение суток зафиксировано 151 боевое столкновение. Россия нанесла три ракетных и 72 авиационных удара, применила пять ракет и сбросила 129 КАБов. Кроме этого, совершено 6050 обстрелов, в том числе 76 из РСЗО, и привлечено для поражения 3925 дронов-камикадзе. Авиаудары наносились по районам населенных пунктов Архиповка Черниговской области; Доброполье, Иванополье Донецкой области; Белогорье, Успеновка, Малокатериновка Запорожской области; Ольговка Херсонской области. Авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, радиолокационную станцию и один важный объект оккупанта. На Северо-Слобожанском и Курском направлениях отражено 18 атак, враг нанес 14 авиационных ударов, применив 26 КАБов, и совершил 417 обстрелов, шесть из которых из РСЗО. На Южно-Слобожанском направлении РФ девять раз пыталась прорвать оборонительные рубежи вблизи Волчанска, Красного Первого, Фиголовки и в сторону Казачьей Лопани, Гоптовки и Колодезного. На Купянском направлении произошло девять атак, отражены штурмовые действия в районах населенных пунктов Голубовка, Загрызово и Лозовая. На Лиманском направлении враг атаковал 28 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Мирное, Колодцы, Зеленая Долина, Торское и в сторону Дроновки, Григорьевки и Серебрянки. На Северском направлении РФ предприняла девять попыток продвижения в районах Григоровки, Верхнекаменского и Выемки. На Краматорском направлении ВСУ отразили две вражеские атаки в районе Часового Яра. Читать по теме Россия использует женщин в штурмах — уникальные кадры из Часового Яра В Донецкой области не утихают бои во времена Яр — российские войска пытаются штурмовать город по всем направлениям, а в атаках заметили и женщин в составе враждебных групп. На Торецком направлении совершено шесть атак в районах Торецка, Романовки и Щербиновки. На Покровском направлении украинские военные остановили 45 штурмовых действий в районах населенных пунктов Полтавка, Новоэкономическое, Красный Лиман, Сухецкое, Лисовка, Зверевое, Котлино, Удачное, Новоукраинка и Зеленый Кут. На Новопавловском направлении совершено 18 атак вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Воскресенка, Зеленая Роща, Поддубное, Мирное, Темировка и Малиевка. На Гуляйпольском направлении противник однажды пытался прорвать оборону в районе Малиновки. На Ореховском направлении вражеские войска предприняли одну попытку наступления в сторону Новоандреевки. На Приднепровском направлении РФ предприняла пять попыток атаковать украинские позиции. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. В целом потери врага по состоянию на 5 августа 2025 года составляют 1120 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, 12 боевых бронированных машин, 28 артиллерийских систем, 169 беспилотных летательных аппаратов, две крылатые ракеты и 93 единицы автомобильной техники оккупантов. Карта боевых действий 5 августа Карта боевых действий 5 августа 2025: РФ атаковала Часов Яр и другие стратегические города / 13 Фотографий Ранее мы рассказывали, что россияне забрасывают мобилизованных в лежачие штурмы — те фактически ползут на смерть. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: война в Украине, Карта боевых действий в Украине, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter