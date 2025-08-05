Карта бойових дій 5 серпня 2025: РФ атакувала Часів Яр та інші стратегічні міста

Карта бойових дій 5 серпня 2025 — це останні дані з передової та можливість поглянути на фронт в інтерактивному режимі.

Росіяни продовжують атаки на різних відтинках. Найбільш гаряче на Лиманському, Покровському та Новопавлівському напрямках.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що українські війська нещодавно просунулися поблизу Покровська. Тим часом росіяни нещодавно просунулися поблизу Куп’янська, Сіверська, Торецька та Великомихайлівки.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Оперативна ситуація в Україні станом на 5 серпня 2025 року

Генштаб інформує, що протягом доби зафіксовано 151 бойове зіткнення.

Росія завдала трьох ракетних та 72 авіаційних ударів, застосувала п’ять ракет та скинула 129 КАБів. Крім цього, здійснено 6050 обстрілів, зокрема 76 із РСЗВ, та залучено для ураження 3925 дронів-камікадзе.

Авіаудари завдавалися по районах населених пунктів Архипівка Чернігівської області; Добропілля, Іванопілля Донецької області; Білогір’я, Успенівка, Малокатеринівка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, радіолокаційну станцію та один важливий об’єкт окупанта.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбито 18 атак, ворог завдав 14 авіаційних ударів, застосувавши 26 КАБів, та здійснив 417 обстрілів, шість із яких із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку РФ дев’ять разів намагалася прорвати оборонні рубежі поблизу Вовчанська, Красного Першого, Фиголівки та в бік Козачої Лопані, Гоптівки та Колодязного.

На Куп’янському напрямку відбулося дев’ять атак, відбито штурмові дії в районах населених пунктів Голубівка, Загризове та Лозова.

На Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Мирне, Колодязі, Зелена Долина, Торське та у бік Дронівки, Григорівки та Серебрянки.

На Сіверському напрямку РФ здійснила дев’ять спроб просування в районах Григорівки, Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку ЗСУ відбили дві ворожі атаки в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку здійснено шість атак у районах Торецька, Романівки та Щербинівки.

На Покровському напрямку українські військові зупинили 45 штурмових дій в районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Сухецьке, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та Зелений Кут.

На Новопавлівському напрямку здійснено 18 атак поблизу населених пунктів Зелене Поле, Воскресенка, Зелений Гай, Піддубне, Мирне, Темирівка та Маліївка.

На Гуляйпільському напрямку противник один раз намагався прорвати оборону в районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку ворожі війська здійснили одну спробу наступу у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку РФ здійснила п’ять спроб атакувати українські позиції.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом, втрати ворога станом на 5 серпня 2025 року становлять 1120 осіб.

Також українські воїни знешкодили два танки, 12 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 169 безпілотних літальних апаратів, дві крилаті ракети та 93 одиниці автомобільної техніки окупантів

Карта бойових дій 5 серпня

Карта бойових дій 5 серпня 2025: РФ атакувала Часів Яр та інші стратегічні міста / 13 Фотографій

Раніше ми розповідали, що росіяни закидують мобілізованих у лежачі штурми — ті фактично повзуть на смерть.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!