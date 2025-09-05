Карта боевых действий 5 сентября 2025: россияне активизировались на Северском направлении

Карта боевых действий за 5 сентября 2025 года должна бодрить и прибавлять сил к борьбе за родную землю. Каждый, кто в тылу, должен помогать войску. Не забывай об этом.
В материале собрали для тебя последнюю информацию от аналитиков и Генштаба, а также карты боевых действий.
Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
- Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.
- Зеленые участки — освобожденная территория.
- Серые участки — территория, требующая уточнения.
- Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.
- Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.
- Розовый цвет — оккупированные территории других государств.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Карта боевых действий в Украине — ISW
Аналитики из Института изучения войны (ISW) сообщают, что ВСУ имели продвижение в Купянске и Северском, а кроме того на тактическом отрезке Константиновка — Дружковка.
Российские оккупанты имели продвижение на севере Сумской области и в районе Великомихайловки.
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 5 сентября 2025
В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки произошло 172 боевых столкновения.
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один боеприпасный состав, пункт управления, четыре пункта управления БпЛА и пять артиллерийских средств противника.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях ВСУ отразили четыре вражеских атаки. Россияне продолжают активные атаки из артиллерийского вооружения и авиации.
На Южно-Слобожанском направлении остановлено восемь российских штурмов. Враг атакует в Волчанске, Каменке и Красном Первом.
На Купянском направлении оккупанты атаковали девять раз. Штурмы отражали в поселках Степная Новоселовка, Боровская Андреевка и в направлениях Купянска, Петропавловки и Новоплатоновки.
На Лиманском направлении произошло 18 российских атак. Враг продолжает попытки вклинаться в оборону в поселках Грековка, Карповка, Колодези, Торское, Новомихайловка и в направлениях Нового Мира, Шандриголового.
На Северском направлении произошла активизация вражеских ударов. Россияне атаковали 28 раз вблизи Григоровки, Серебрянки и в сторону Ямполя, Дроновки, Северска и Выемки.
На Краматорском направлении ВСУ отразили девять вражеских атак в населенных пунктах Бондарное, Веролюбовка, Александро-Шультино и Ступочки.
На Торецком направлении ВСУ отразили 11 в районах Щербиновка, Плещеевка, Клебан-Бык, Русин Яр и Полтавка.
На Покровском направлении остановлено 47 вражеских атак и штурмов. Россияне идут в наступление в таких поселках: Владимировка, Кучеров Яр, Рубежное, Никаноровка, Ивановка, Маяк, Родинское, Сухой Яр, Зверево, Миролюбовка, Котлино, Новоэкономическое, Проминь, Покровск, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки и Балагана.
На Новопавловском направлении произошла 21 вражеская атака. Под штурмами врага населены пункты Филия, Сичневое, Камышеваха, Воскресенка, Малиевка, Темировка, Зеленый Гай и Ольговское.
На Ореховском направлении произошло три боя в районах Каменского и Малой Токмачки.
На Приднепровском направлении остановлены две попытки наступления россиян в направлении Антоновки.
На Гуляйпольском, Полесском и Волынском направлениях за последние сутки без изменений.
Карта боевых действий 5 сентября 2025
