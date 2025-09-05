Карта боевых действий 5 сентября 2025: россияне активизировались на Северском направлении

Карта боевых действий за 5 сентября 2025 года должна бодрить и прибавлять сил к борьбе за родную землю. Каждый, кто в тылу, должен помогать войску. Не забывай об этом.

В материале собрали для тебя последнюю информацию от аналитиков и Генштаба, а также карты боевых действий.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики из Института изучения войны (ISW) сообщают, что ВСУ имели продвижение в Купянске и Северском, а кроме того на тактическом отрезке Константиновка — Дружковка.

Российские оккупанты имели продвижение на севере Сумской области и в районе Великомихайловки.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 5 сентября 2025

В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки произошло 172 боевых столкновения.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один боеприпасный состав, пункт управления, четыре пункта управления БпЛА и пять артиллерийских средств противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях ВСУ отразили четыре вражеских атаки. Россияне продолжают активные атаки из артиллерийского вооружения и авиации.

На Южно-Слобожанском направлении остановлено восемь российских штурмов. Враг атакует в Волчанске, Каменке и Красном Первом.

На Купянском направлении оккупанты атаковали девять раз. Штурмы отражали в поселках Степная Новоселовка, Боровская Андреевка и в направлениях Купянска, Петропавловки и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении произошло 18 российских атак. Враг продолжает попытки вклинаться в оборону в поселках Грековка, Карповка, Колодези, Торское, Новомихайловка и в направлениях Нового Мира, Шандриголового.

На Северском направлении произошла активизация вражеских ударов. Россияне атаковали 28 раз вблизи Григоровки, Серебрянки и в сторону Ямполя, Дроновки, Северска и Выемки.

На Краматорском направлении ВСУ отразили девять вражеских атак в населенных пунктах Бондарное, Веролюбовка, Александро-Шультино и Ступочки.

На Торецком направлении ВСУ отразили 11 в районах Щербиновка, Плещеевка, Клебан-Бык, Русин Яр и Полтавка.

На Покровском направлении остановлено 47 вражеских атак и штурмов. Россияне идут в наступление в таких поселках: Владимировка, Кучеров Яр, Рубежное, Никаноровка, Ивановка, Маяк, Родинское, Сухой Яр, Зверево, Миролюбовка, Котлино, Новоэкономическое, Проминь, Покровск, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки и Балагана.

На Новопавловском направлении произошла 21 вражеская атака. Под штурмами врага населены пункты Филия, Сичневое, Камышеваха, Воскресенка, Малиевка, Темировка, Зеленый Гай и Ольговское.

На Ореховском направлении произошло три боя в районах Каменского и Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении остановлены две попытки наступления россиян в направлении Антоновки.

На Гуляйпольском, Полесском и Волынском направлениях за последние сутки без изменений.

Карта боевых действий 5 сентября 2025

Карта боевых действий 5 сентября 2025: россияне активизировались на Северском направлении / 13 Фотографий

