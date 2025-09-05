Видео Украина

Карта боевых действий 5 сентября 2025: россияне активизировались на Северском направлении

Анастасія Грубрина, журналист сайта 05 сентября 2025, 11:00 3 мин.
Карта боевых действий
Фото: 21 окрема механізована бригада Фото Facebook

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь