Карта бойових дій 5 вересня 2025: росіяни активізувалися на Сіверському напрямку

Карта бойових дій за 5 вересня 2025 року має бадьорити і додавали сил до боротьби за рідну землю. Кожен, хто у тилу, має допомагати війську. Не забувай про це.

У матеріалі зібрали для тебе останню інформацію від аналітиків та Генштабу, а також карти бойових дій.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що ЗСУ мали просування у Куп’янську та Сіверську, а крім того на тактичному відрізку Костянтинівка — Дружківка.

Російські окупанти мали просування на півночі Сумської області та в районі Великомихайлівки.

Оперативна ситуація в Україні станом на 5 вересня 2025 року

У Генштабі повідомили, що за минулу добу відбулося 172 бойових зіткнення.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один склад боєприпасів, пункт управління, чотири пункти управління БпЛА та 5 артилерійських засобів противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ЗСУ відбили чотири ворожі атаки. Росіяни продовжують активні атаки з артилерійського озброєння та авіації.

На Південно-Слобожанському напрямку зупинено вісім російських штурмів. Ворог атакує у Вовчанську, Кам’янці та Красному Першому.

На Куп’янському напрямку окупанти атакували дев’ять разів. Штурми відбивали у селищах Степова Новоселівка, Борівська Андріївка та в напрямках Куп’янська, Петропавлівки й Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку відбулося 18 російських атак. Ворог продовжує спроби вклину в оборону у селищах Греківка, Карпівка, Колодязі, Торське, Новомихайлівка та в напрямках Нового Миру, Шандриголового.

На Сіверському напрямку відбулася активізація ворожих ударів. Росіяни атакували 28 разів поблизу Григорівки, Серебрянки та в бік Ямполя, Дронівки, Сіверська й Виїмки.

На Краматорському напрямку ЗСУ відбили дев’ять ворожих атак у населених пунктах Бондарне, Віролюбівка, Олександро-Шультине та Ступочки.

На Торецькому напрямку ЗСУ відбили 11 в районах Щербинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та Полтавка.

На Покровському напрямку зупинено 47 ворожих атак і штурмів. Росіяни йдуть у наступ у таких селищах: Володимирівка, Кучерів Яр, Рубіжне, Никанорівка, Іванівка, Маяк, Родинське, Сухий Яр, Звірове, Миролюбівка, Котлине, Новоекономічне, Промінь, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Дачне та в бік Новопавлівки й Балагану.

На Новопавлівському напрямку відбулася 21 ворожа атака. Під штурмами ворога населені пункти Філія, Січневе, Комишуваха, Воскресенка, Маліївка, Темирівка, Зелений Гай та Ольгівське.

На Оріхівському напрямку відбулося три бої в районах Кам’янського та Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку зупинено дві спроби наступу росіян у напрямку Антонівки.

На Гуляйпільському, Поліському та Волинському напрямках за останню добу без змін.

