Карта боевых действий 6 августа 2025 года: россияне увеличивают атаки на Лиманском направлении

Карта боевых действий 6 августа 2025 включает в себя все важные сведения и последние обновления с фронта.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают, что украинские войска недавно продвинулись вблизи Часового Яра. Российские войска недавно продвинулись вблизи Лимана, Северска и Торецка.

Оперативная ситуация в Украине 6 августа 2025 года

Генштаб информирует, что в течение суток зафиксировано 143 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 107 авиационных ударов, применил две ракеты и 147 управляемых бомб. Кроме этого, произвел 5731 обстрел, из них 64 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 4224 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Хлебороб Сумской области; Ольговка, Казацкое, Дарьевка Херсонской области.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два артиллерийских средства, восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и четыре пункта управления противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили 13 атак россиян. Противник нанес 18 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 35 управляемых авиационных бомб и совершил 353 артиллерийских обстрела, в том числе 16 — из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло пять боев в районах Волчанска и Фиголовки.

На Купянском направлении зафиксировано семь атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Радьковка, Голубовка, Степная Новоселовка, Новая Кругляковка, Загрызовое и в направлении Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Ольговка, Новый Мир, Глущенково, Торское, Серебрянка, Григорьевка, Колодцы и в сторону Чернещины, Среднего, Шандриголового.

На Северском направлении агрессор атаковал вблизи Григоровки и в направлении Северска. Всего за прошедшие сутки произошло три боестолкновения.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили две вражеские атаки вблизи Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 атаки агрессора в районах населенных пунктов Покровск, Попов Яр, Владимировка, Бойковка, Суворово, Котлино, Новоэкономическое, Муравка, Миролюбовка, Николаевка, Родинское, Сухецкое, Дачное, Луч, Молодечное, Новоукраинка, Лисовка и в направлении Новопавловки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 16 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Поддубное, Воскресенка, Шевченко, Зеленая Роща, Зеленое Поле, Новодаровка и в направлении Ивановки, Новоивановки.

На Гуляйпольском направлении противник совершил бесполезную атаку в районе Темировки.

На Ореховском направлении агрессор дважды атаковал позиции наших защитников в районе Степного и Плавней.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг однажды без успеха пытался приблизиться к укреплениям наших защитников, понес потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, а также активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1010 человек.

Также украинские воины обезвредили один танк, 52 артиллерийские системы, три реактивных системы залпового огня, 147 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 138 единиц автомобильной и одну единицу специальной техники оккупантов.

Карта боевых действий 6 августа

Карта боевых действий 6 августа 2025 года: россияне увеличивают атаки на Лиманском направлении / 12 Фотографий

Генштаб

Как артиллеристы останавливают один сплошной ползучий штурм на Новопавловском направлении, читай по ссылке.

Главное фото: 1 отдельная танковая Северская бригада.

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