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Карта боевых действий 6 августа 2025 года: россияне увеличивают атаки на Лиманском направлении

Виктория Мельник, журналист сайта 06 августа 2025, 09:00
карта боевых действий

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