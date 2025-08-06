Карта боевых действий 6 августа 2025 года: россияне увеличивают атаки на Лиманском направлении

Карта боевых действий 6 августа 2025 включает в себя все важные сведения и последние обновления с фронта. Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале. Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует. Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели. Зеленые участки — освобожденная территория. Серые участки — нуждаются в уточнении. Красные участки — временно захваченная оккупантами территория. Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО. Розовый цвет — оккупированные территории других стран. Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Карта боевых действий в Украине — ISW Аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают, что украинские войска недавно продвинулись вблизи Часового Яра. Российские войска недавно продвинулись вблизи Лимана, Северска и Торецка. Оперативная ситуация в Украине 6 августа 2025 года Генштаб информирует, что в течение суток зафиксировано 143 боевых столкновений. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 107 авиационных ударов, применил две ракеты и 147 управляемых бомб. Кроме этого, произвел 5731 обстрел, из них 64 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 4224 дронов-камикадзе. Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Хлебороб Сумской области; Ольговка, Казацкое, Дарьевка Херсонской области. Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два артиллерийских средства, восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и четыре пункта управления противника. На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили 13 атак россиян. Противник нанес 18 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 35 управляемых авиационных бомб и совершил 353 артиллерийских обстрела, в том числе 16 — из реактивных систем залпового огня. За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло пять боев в районах Волчанска и Фиголовки. На Купянском направлении зафиксировано семь атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Радьковка, Голубовка, Степная Новоселовка, Новая Кругляковка, Загрызовое и в направлении Новоплатоновки. На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Ольговка, Новый Мир, Глущенково, Торское, Серебрянка, Григорьевка, Колодцы и в сторону Чернещины, Среднего, Шандриголового. Читать по теме Небо красное от взрывов: как в Купянске спасают последних, кто хочет выехать Выезжать люди отказываются до последнего, пока не попадет рядом. На Северском направлении агрессор атаковал вблизи Григоровки и в направлении Северска. Всего за прошедшие сутки произошло три боестолкновения. На Краматорском направлении Силы обороны отразили две вражеские атаки вблизи Часового Яра. На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки. На Покровском направлении наши защитники остановили 52 атаки агрессора в районах населенных пунктов Покровск, Попов Яр, Владимировка, Бойковка, Суворово, Котлино, Новоэкономическое, Муравка, Миролюбовка, Николаевка, Родинское, Сухецкое, Дачное, Луч, Молодечное, Новоукраинка, Лисовка и в направлении Новопавловки. На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 16 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Поддубное, Воскресенка, Шевченко, Зеленая Роща, Зеленое Поле, Новодаровка и в направлении Ивановки, Новоивановки. На Гуляйпольском направлении противник совершил бесполезную атаку в районе Темировки. На Ореховском направлении агрессор дважды атаковал позиции наших защитников в районе Степного и Плавней. За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг однажды без успеха пытался приблизиться к укреплениям наших защитников, понес потери. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, а также активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1010 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, 52 артиллерийские системы, три реактивных системы залпового огня, 147 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 138 единиц автомобильной и одну единицу специальной техники оккупантов. Карта боевых действий 6 августа Карта боевых действий 6 августа 2025 года: россияне увеличивают атаки на Лиманском направлении / 12 Фотографий Генштаб Как артиллеристы останавливают один сплошной ползучий штурм на Новопавловском направлении, читай по ссылке. Главное фото: 1 отдельная танковая Северская бригада. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: война в Украине, Карта боевых действий в Украине Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter