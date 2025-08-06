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Карта бойових дій 6 серпня 2025: росіяни збільшують атаки на Лиманському напрямку

Вікторія Мельник, журналістка сайту 06 Серпня 2025, 09:00
карта бойових дій

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