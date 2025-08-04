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Небо красное от взрывов: как в Купянске спасают последних, кто хочет выехать

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 04 августа 2025, 22:00

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