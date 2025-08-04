Небо красное от взрывов: как в Купянске спасают последних, кто хочет выехать

Фронт все ближе подбирается к Купянску. Бои идут уже на окраинах города, и чем ближе враг подходит, тем плотнее становятся обстрелы. С начала года россияне убили там 40 местных жителей, несколько сотен — ранили. Впрочем, выезжать люди отказываются до последнего, пока не попадет рядом.

Сидят до последнего: сколько людей остается в Купянске

Под удары Шахедов по Харькову и стрельбу ПВО отряд быстрого реагирования Харьковского Красного Креста отправляется в Купянск. Последние недели работать можно только ночью, ведь днем россияне постоянно забрасывают КАБами и дронами.

Фонари включают по минимуму, чтобы не демаскировать себя. Хоть на машинах большие красные кресты, российские FPV бьют и по медикам, спасателям и гражданским на велосипедах! Сегодня ночью увозят сына с матерью. Женщине 88 лет, и она не ходит, а сын пережил инсульт.

Раньше выезжать не хотели, потому что, думали, пройдет. В Купянске ситуация уже критическая. Более месяца здесь нет воды, газовые сети повреждены, гуманитарные миссии больше не могут работать.

К сожалению, гуманитарная помощь и завозившие ее миссии на сегодня не работают. В связи с ситуацией с безопасностью, плотностью обстрелов, в том числе применения дронов, положение критическое, — говорит начальник ГВА Андрей Беседин.

Единичные эвакуации — титанический труд. Сергей имеет жену с инвалидностью, они впервые за 3,5 года отважились на выезд. Собаку взять не могут, хотят отпустить. Во дворе рядом лежит неразорванная ракета.

Жена же болеет. Инвалид второй группы. Начало резко пропадать свет, а с ним и вода. Ничего не могу поделать. Магазины все потихоньку позакрывались. Дроны летают, никакой выгоды, — говорит пенсионер.

В Купянске остаются 1100 жителей. Родные тех, кто остается, продолжают фиксировать заявки о выезде, но люди не соглашаются, сидят до последнего.

Выезжали волонтеры под прилеты КАБов. По соседнему населенному пункту россияне выпустили несколько авиабомб. Небо одновременно окрасило красным и от восхода солнца, и от взрывов. Трасса укрылась черным дымом, пылают обочины.

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