Видео Украина

Карта боевых действий 8 сентября 2025: ВСУ атакуют на отрезке Дружковка — Константиновка

Анастасия Грубрина, журналист сайта 08 сентября 2025, 11:00 3 мин.
Карта боевых действий
Фото: Сухопутні війська ЗС України Фото Facebook

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь