Карта боевых действий 8 сентября 2025: ВСУ атакуют на отрезке Дружковка — Константиновка

Карта боевых действий за 8 сентября 2025 года понемногу меняется в нашу пользу, ведь за август ВСУ освободили в пять раз больше территорий, чем потеряли. Об этом также доложил и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
В материале собрали для тебя последнюю информацию от аналитиков и Генштаба, а также карты боевых действий.
Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
- Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.
- Зеленые участки — освобожденная территория.
- Серые участки — территория, требующая уточнения.
- Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.
- Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.
- Розовый цвет — оккупированные территории других государств.
Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации!
Карта боевых действий в Украине — ISW
Аналитики из Института изучения войны (ISW) отмечают, что россияне продолжают активно производить беспилотники большой дальности при содействии КНР.
В эти выходные ВСУ нанесли удары по нефтяной инфраструктуре РФ в Брянской области.
ВСУ наступают на тактическом отрезке Дружковка — Константиновка и в Доброполье. Россияне имели продвижение на севере Харьковской области.
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 8 сентября 2025 года
В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки произошло 156 боевых столкновений.
Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одно артиллерийское средство и три района сосредоточения личного состава противника.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях отражены девять российских атак. Россияне атакуют наших военных по авиации.
На Южно-Слобожанском направлении произошло 14 боестолкновений в районах Волчанска, Амбарного и Каменки.
На Купянском направлении произошло пять российских атак. ВСУ отражали штурмы в Купянске и в направлении Песчаного.
На Лиманском направлении произошло 17 российских штурмов. Оккупанты пытаются продвинуться на направлениях Карповки, Грековки, Среднего и в направлении Дробышевого, Шандриголового, Дерилового.
На Северском направлении россияне наносили удары вблизи Серебрянки, Григоровки и в направлении Ямполя и Северска. Произошло 12 столкновений.
На Краматорском направлении отражены четыре российских штурма в районах Маркового, Орехово-Василовки и в направлении Ступочек и Миньковки.
На Торецком направлении ВСУ отразили восемь российских штурмов в районах Полтавки, Щербиновки и в направлении Плещеевки.
На Покровском направлении остановлены 43 российских штурма в поселках Шахово, Вольное, Котлино, Новоподгородное, Новоэкономическое, Родинское, Миролюбовка, Покровск, Зверево, Проминь, Лысовка, Удачное, Дачное, Новоукраинка и в сторону Новопавловки.
На Новопавловском направлении отражены 22 российских штурма в районах Камышевахи, Зеленого Гая, Обратного, Ольговского, Александрограда и в направлении Ивановки, Сосновки, Филии.
На Ореховском направлении оккупанты четыре раза штурмовали позиции ВСУ в районе Плавней и в сторону Малой Токмачки, Степногорска и Новоданиловки.
На Приднепровском, Гуляйпольском, Полесском и Волынском направлениях за последние сутки без изменений.
Карта боевых действий 8 сентября 2025
Вікна делились последствиями российской атаки на Киев, которая стала одной из самых массовых.
