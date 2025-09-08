Карта боевых действий 8 сентября 2025: ВСУ атакуют на отрезке Дружковка — Константиновка

Карта боевых действий за 8 сентября 2025 года понемногу меняется в нашу пользу, ведь за август ВСУ освободили в пять раз больше территорий, чем потеряли. Об этом также доложил и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В материале собрали для тебя последнюю информацию от аналитиков и Генштаба, а также карты боевых действий.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики из Института изучения войны (ISW) отмечают, что россияне продолжают активно производить беспилотники большой дальности при содействии КНР.

В эти выходные ВСУ нанесли удары по нефтяной инфраструктуре РФ в Брянской области.

ВСУ наступают на тактическом отрезке Дружковка — Константиновка и в Доброполье. Россияне имели продвижение на севере Харьковской области.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 8 сентября 2025 года

В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки произошло 156 боевых столкновений.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одно артиллерийское средство и три района сосредоточения личного состава противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях отражены девять российских атак. Россияне атакуют наших военных по авиации.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 14 боестолкновений в районах Волчанска, Амбарного и Каменки.

На Купянском направлении произошло пять российских атак. ВСУ отражали штурмы в Купянске и в направлении Песчаного.

На Лиманском направлении произошло 17 российских штурмов. Оккупанты пытаются продвинуться на направлениях Карповки, Грековки, Среднего и в направлении Дробышевого, Шандриголового, Дерилового.

На Северском направлении россияне наносили удары вблизи Серебрянки, Григоровки и в направлении Ямполя и Северска. Произошло 12 столкновений.

На Краматорском направлении отражены четыре российских штурма в районах Маркового, Орехово-Василовки и в направлении Ступочек и Миньковки.

На Торецком направлении ВСУ отразили восемь российских штурмов в районах Полтавки, Щербиновки и в направлении Плещеевки.

На Покровском направлении остановлены 43 российских штурма в поселках Шахово, Вольное, Котлино, Новоподгородное, Новоэкономическое, Родинское, Миролюбовка, Покровск, Зверево, Проминь, Лысовка, Удачное, Дачное, Новоукраинка и в сторону Новопавловки.

На Новопавловском направлении отражены 22 российских штурма в районах Камышевахи, Зеленого Гая, Обратного, Ольговского, Александрограда и в направлении Ивановки, Сосновки, Филии.

На Ореховском направлении оккупанты четыре раза штурмовали позиции ВСУ в районе Плавней и в сторону Малой Токмачки, Степногорска и Новоданиловки.

На Приднепровском, Гуляйпольском, Полесском и Волынском направлениях за последние сутки без изменений.

Карта боевых действий 8 сентября 2025

Карта боевых действий 8 сентября 2025: ВСУ атакуют на отрезке Дружковка — Константиновка / 13 Фотографий

