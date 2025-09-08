Карта бойових дій 8 вересня 2025: ЗСУ атакують на відрізку Дружківка — Костянтинівка

Карта бойових дій за 8 вересня 2025 року потроху змінюється на нашу користь, адже за серпень ЗСУ звільнили вп’ятеро більше територій, ніж втратили. Про це також доповів і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

У матеріалі зібрали для тебе останню інформацію від аналітиків та Генштабу, а також карти бойових дій.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що росіяни продовжують активно виготовляти безпілотники великої дальності за сприяння КНР.

Цими вихідними ЗСУ завдали ударів по нафтовій інфраструктурі РФ у Брянській області.

ЗСУ наступають на тактичному відрізку Дружківка — Костянтинівка та у Добропіллі. Росіяни мали просування на півночі Харківської області.

Оперативна ситуація в Україні станом на 8 вересня 2025 року

У Генштабі повідомили, що за минулу добу відбулося 156 бойових зіткнення.

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один артилерійський засіб та три райони зосередження особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбито дев’ять російських атак. Росіяни атакують наших військових з авіації.

На Південно-Слобожанському напрямку сталося 14 боєзіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку відбулося п’ять російських атак. ЗСУ відбивали штурми у Куп’янську, та в напрямку Піщаного.

На Лиманському напрямку відбулося 17 російських штурмів. Окупанти намагаються просунутися на напрямках Карпівки, Греківки, Середнього та в напрямку Дробишевого, Шандриголового, Дерилового.

На Сіверському напрямку росіяни завдавали ударів поблизу Серебрянки, Григорівки та в напрямку Ямполя та Сіверська. Відбулося 12 зіткнень.

На Краматорському напрямку відбито чотири російських штурми у районах Маркового, Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок й Міньківки.

На Торецькому напрямку ЗСУ відбили вісім російських штурмів у районах Полтавки, Щербинівки та в напрямку Плещіївки.

Читати на тему Тихенько зайти у Москву і спалити її: як молоді рекрути готуються стати воїнами Яке головне випробування доведеться проходити молодим бійцям?

На Покровському напрямку зупинено 43 російських штурми у селищах Шахове, Вільне, Котлине, Новопідгороднє, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Промінь, Лисівка, Удачне, Дачне, Новоукраїнка та в бік Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку відбито 22 російських штурми у районах Комишувахи, Зеленого Гаю, Обратного, Ольгівського, Олександрограду та у напрямку Іванівки, Соснівки, Філії.

На Оріхівському напрямку окупанти чотири рази штурмували позиції ЗСУ в районі Плавнів та у бік Малої Токмачки, Степногірська та Новоданилівки.

На Придніпровському, Гуляйпільському, Поліському та Волинському напрямках за останню добу без змін.

Карта бойових дій 8 вересня 2025

Карта бойових дій 8 вересня 2025: ЗСУ атакують на відрізку Дружківка — Костянтинівка / 13 Фотографій

Вікна ділилися наслідками російської атаки на Київ, яка стала однією з наймасовіших.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!