Карта боевых действий 9 сентября 2025: более 50 атак на Новопавловском направлении

Карта боевых действий за 9 сентября 2025 года сообщает о последних новостях с фронта в интерактивном режиме.
Россияне давят в направлении Днепропетровской области. Новопавловское направление сейчас одно из самых ожесточенных на передовой.
Какая ситуация на карте боевых действий, а также где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.
Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
- Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.
- Зеленые участки — освобожденная территория.
- Серые участки — территория, требующая уточнения.
- Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.
- Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.
- Розовый цвет — оккупированные территории других государств.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Карта боевых действий в Украине — ISW
Аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают, что украинские войска продвинулись на севере Сумской области и вблизи Лимана. Российские войска продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка.
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 9 сентября 2025 года
Генштаб сообщает, что за прошедшие сутки зафиксировано 195 боевых столкновений.
Россия нанесла один ракетный и 74 авиационных удара, применил пять ракет и сбросил 148 управляемых бомб. Кроме этого, было привлечено 5516 дронов-камикадзе и совершено 4989 обстрелов, из которых 86 из РСЗО.
Авиаудары наносили по районам населенных пунктов Приморское Запорожской области; Николаевка Херсонской области.
Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять пунктов управления и одну артиллерийскую систему.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано 11 боевых столкновений. РФ нанесла 12 авиационных ударов, сбросила 25 КАБов и совершила 207 артиллерийских обстрелов, в том числе 18 из РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали пять раз в районах Волчанска и Строевки.
На Купянском направлении зафиксировано девять атак, отражены штурмовые действия в районах Мирного, Купянска, Петропавловки и в направлении Новоплатоновки.
На Лиманском направлении агрессор атаковал 14 раз, пытаясь продвинуться возле населенных пунктов Колодец, Новомихайловка, Глущенково, Торское, а также в сторону Шандриголового.
На Северском направлении отражены семь атак в районах Григоровки, Серебрянки, Выемки и в сторону Ямполя.
На Краматорском направлении враг четырежды наступал в районах Миньковки, Ступочек, Белой Горы и в сторону Бондарного.
На Торецком направлении совершено девять атак в районах Торецка, Плещеевки, Щербиновки, Екатериновки и Полтавки.
На Покровском направлении остановлено 64 атаки в районах населенных пунктов Родинское, Миролюбовка, Луч, Зверево, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Дачное, Новоукраинка, Сухой Яр, Шахово, Молодецкое и в сторону Покровска, Торецкого, Новоэкономического, Новопавловки.
На Новопавловском направлении россияне 51 раз штурмовали в районах населенных пунктов Филиал, Ялта, Поддубное, Толстой, Лесное, Александроград, Январское, Камышеваха, Новоивановка, Зеленый Гай, Малиевка, Новогеоргиевка, Зеленое Поле, Запорожское, Обратное, Ольговськое, Полтавка.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.
На Приднепровском направлении украинские военные отразили четыре атаки захватчиков в сторону Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
В общей сложности потери врага по состоянию на 9 сентября 2025 года составляют 950 человек.
Также украинские воины обезвредили танк, три боевых бронированных машин, 32 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, 226 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 72 единицы автомобильной и две единицы специальной техники оккупантов.
Карта боевых действий 9 сентября
Напомним, что ВСУ освободили село Заречное в Донецкой области.
