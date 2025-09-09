Карта боевых действий 9 сентября 2025: более 50 атак на Новопавловском направлении

Карта боевых действий за 9 сентября 2025 года сообщает о последних новостях с фронта в интерактивном режиме.

Россияне давят в направлении Днепропетровской области. Новопавловское направление сейчас одно из самых ожесточенных на передовой.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают, что украинские войска продвинулись на севере Сумской области и вблизи Лимана. Российские войска продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 9 сентября 2025 года

Генштаб сообщает, что за прошедшие сутки зафиксировано 195 боевых столкновений.

Россия нанесла один ракетный и 74 авиационных удара, применил пять ракет и сбросил 148 управляемых бомб. Кроме этого, было привлечено 5516 дронов-камикадзе и совершено 4989 обстрелов, из которых 86 из РСЗО.

Авиаудары наносили по районам населенных пунктов Приморское Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять пунктов управления и одну артиллерийскую систему.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано 11 боевых столкновений. РФ нанесла 12 авиационных ударов, сбросила 25 КАБов и совершила 207 артиллерийских обстрелов, в том числе 18 из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали пять раз в районах Волчанска и Строевки.

На Купянском направлении зафиксировано девять атак, отражены штурмовые действия в районах Мирного, Купянска, Петропавловки и в направлении Новоплатоновки.

На Лиманском направлении агрессор атаковал 14 раз, пытаясь продвинуться возле населенных пунктов Колодец, Новомихайловка, Глущенково, Торское, а также в сторону Шандриголового.

На Северском направлении отражены семь атак в районах Григоровки, Серебрянки, Выемки и в сторону Ямполя.

На Краматорском направлении враг четырежды наступал в районах Миньковки, Ступочек, Белой Горы и в сторону Бондарного.

На Торецком направлении совершено девять атак в районах Торецка, Плещеевки, Щербиновки, Екатериновки и Полтавки.

На Покровском направлении остановлено 64 атаки в районах населенных пунктов Родинское, Миролюбовка, Луч, Зверево, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Дачное, Новоукраинка, Сухой Яр, Шахово, Молодецкое и в сторону Покровска, Торецкого, Новоэкономического, Новопавловки.

На Новопавловском направлении россияне 51 раз штурмовали в районах населенных пунктов Филиал, Ялта, Поддубное, Толстой, Лесное, Александроград, Январское, Камышеваха, Новоивановка, Зеленый Гай, Малиевка, Новогеоргиевка, Зеленое Поле, Запорожское, Обратное, Ольговськое, Полтавка.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении украинские военные отразили четыре атаки захватчиков в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В общей сложности потери врага по состоянию на 9 сентября 2025 года составляют 950 человек.

Также украинские воины обезвредили танк, три боевых бронированных машин, 32 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, 226 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 72 единицы автомобильной и две единицы специальной техники оккупантов.

Карта боевых действий 9 сентября

Карта боевых действий 9 сентября 2025: более 50 атак на Новопавловском направлении / 13 Фотографий

Напомним, что ВСУ освободили село Заречное в Донецкой области.

