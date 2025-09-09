Карта бойових дій 9 вересня 2025: понад 50 атак на Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій за 9 вересня 2025 року повідомляє про останні новини з фронту в інтерактивному режимі.

Росіяни тиснуть в напрямку Дніпропетровщини. Новопавлівський напрямок нині один із найзапекліших на передовій.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що українські війська просунулися на півночі Сумської області та поблизу Лимана. Російські війська просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка.

Оперативна ситуація в Україні станом на 9 вересня 2025 року

Генштаб повідомляє, що протягом минулої доби зафіксовано 195 бойових зіткнень.

Росія завдала одного ракетного та 74 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет і скинув 148 керованих бомб. Крім цього, було залучено 5516 дронів-камікадзе та здійснено 4989 обстрілів, з яких 86 із РСЗВ.

Авіаудари завдавали по районах населених пунктів Приморське Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять пунктів управління та одну артилерійську систему.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках зафіксовано 11 бойових зіткнень. РФ завдала 12 авіаційних ударів, скинула 25 КАБів та здійснила 207 артилерійських обстрілів, зокрема 18 із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували п’ять разів у районах Вовчанська та Строївки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано дев’ять атак, відбито штурмові дії в районах Мирного, Куп’янська, Петропавлівки та в напрямку Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку агресор атакував 14 разів, намагаючись просунутися біля населених пунктів Колодязі, Новомихайлівка, Глущенкове, Торське, а також у бік Шандриголового.

На Сіверському напрямку відбито сім атак в районах Григорівки, Серебрянки, Виїмки та в бік Ямполя.

На Краматорському напрямку ворог чотири рази наступав в районах Міньківки, Ступочок, Білої Гори та в бік Бондарного.

На Торецькому напрямку здійснено дев’ять атак у районах Торецька, Плещіївки, Щербинівки, Катеринівки та Полтавки.

На Покровському напрямку зупинено 64 атаки в районах населених пунктів Родинське, Миролюбівка, Промінь, Звірове, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Дачне, Новоукраїнка, Сухий Яр, Шахове, Молодецьке та в бік Покровська, Торецького, Новоекономічного, Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку росіяни 51 раз штурмували у районах населених пунктів Філія, Ялта, Піддубне, Толстой, Лісне, Олександроград, Січневе, Комишуваха, Новоіванівка, Зелений Гай, Маліївка, Новогеоргіївка, Зелене Поле, Запорізьке, Обратне, Ольгівське, Полтавка.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку українські військові відбили чотири атаки загарбників у бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом втрати ворога станом на 9 вересня 2025 року становлять 950 осіб.

Також українські воїни знешкодили танк, три бойові броньовані машини, 32 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 226 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 72 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

Карта бойових дій 9 вересня

