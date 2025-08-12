Карта боевых действий 12 августа 2025: активные бои на Новопавловском направлении

Карта боевых действий в Украине за 12 августа показывает актуальную ситуацию на передовой.

Аналитики сообщают об успехах врага под населенным пунктом Доброполье в Донецкой области. Боевые действия не утихают по всем направлениям.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают, что российские диверсионно-разведывательные группы проникают в районы близ Доброполья (к северо-западу от Покровска), а российские войска, вероятно, недавно продвинулись юго-восточнее этого населенного пункта.

Российские войска также недавно продвинулись на севере Сумской области и вблизи Лимана, Часового Яра, Торецка и Покровска.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 12 августа 2025 года

Генштаб сообщает о 168 боевых столкновениях. РФ нанесла 74 авиаудара, в том числе сбросил 138 КАБов. Кроме этого, совершено 5299 обстрелов, из них 105 из РСЗО, и привлечено для поражения 4980 дронов-камикадзе.

Авиаудары наносились по районам населенных пунктов Калиевка Сумской области; Новоандреевка, Степногорск, Григоровка Запорожской области; Приднепровское, Антоновка Херсонской области.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и два артиллерийских средства российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 13 боевых столкновений, нанесен 11 авиационных ударов с применением 23 КАБов, совершено 298 артиллерийских обстрелов, в том числе 26 из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении произошло шесть боевых столкновений в районах Волчанска, Колодезного и Двуречанского.

На Купянском направлении оккупанты атаковали девять раз. Силы обороны отражали штурмовые действия вблизи населенных пунктов Степная Новоселовка, Кондрашовка, Купянск, Загрызово, Богуславка.

На Лиманском направлении РФ атаковала 20 раз, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Редкодуб, Карповка, Колодец, Мирное, Серебрянка и в направлении Дружелюбовки, Среднего, Шандриголового, Ямполя.

На Северском направлении осуществлено восемь атак в районах Григоровки, Выемки и в направлении Северска.

На Краматорском направлении произошло пять боевых столкновений в районах Ступочек, Степановки и Русиного Яра.

На Торецком направлении Россия осуществила восемь атак в районах населенных пунктов Торецк, Белая Гора и Щербиновка.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 48 наступательных действий в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Маяк, Дорожное, Никаноровка, Кучеров Яр, Новое Шахово, Владимировка, Новоэкономическое, Сухецкое, Родинское, Луч, Удачное, Лысовка, Зверево, Орехово, Дачное.

На Новопавловском направлении отражены 24 атаки вблизи населенных пунктов Вольное Поле, Малиевка, Зеленая Роща, Воскресенка, Мирное и в направлении Ивановки и Новоивановки.

На Гуляйпольском направлении отбили вражескую атаку вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении агрессор совершил два штурма в районе Каменского и в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении враг семь раз пытался продвинуться вперед.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В общей сложности потери врага по состоянию на 12 августа 2025 года составляют 980 человек.

Также украинские воины обезвредили пять танков, пять боевых бронированных машин, 26 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 107 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 106 единиц автомобильной и одну единицу специально.

Карта боевых действий 12 августа

Карта боевых действий 12 августа 2025: активные бои на Новопавловском направлении / 13 Фотографий

