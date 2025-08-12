Відео Україна

Карта бойових дій 12 серпня 2025: активні бойові дії на Новопавлівському напрямку

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 12 Серпня 2025, 09:00
карта бойових дій в україні

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь