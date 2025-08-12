Карта бойових дій 12 серпня 2025: активні бойові дії на Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні за 12 серпня показує актуальну ситуацію на передовій.

Аналітики повідомляють про успіхи ворога під населеним пунктом Добропілля на Донеччині. Бойові дії не вщухають на всіх напрямках.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що російські диверсійно-розвідувальні групи проникають у райони поблизу Добропілля (на північний захід від Покровська), а російські війська, ймовірно, нещодавно просунулися на південний схід від цього населеного пункту.

Російські війська також нещодавно просунулися на півночі Сумської області та поблизу Лимана, Часового Яру, Торецька та Покровська.

Оперативна ситуація в Україні станом на 12 серпня 2025 року

Генштаб повідомляє про 168 бойових зіткнень. РФ завдала 74 авіаудари, зокрема скинув 138 КАБів. Крім цього, здійснено 5299 обстрілів, з них 105 із РСЗВ, та залучено для ураження 4980 дронів-камікадзе.

Авіаудари завдавалися по районах населених пунктів Каліївка Сумської області; Новоандріївка, Степногірськ, Григорівка Запорізької області; Придніпровське, Антонівка Херсонської області.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами й два артилерійські засоби російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 13 бойових зіткнень, завдано 11 авіаційних ударів із застосуванням 23 КАБів, здійснено 298 артилерійських обстрілів, зокрема 26 із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося шість бойових зіткнень у районах Вовчанська, Колодязного та Дворічанського.

На Куп’янському напрямку окупанти атакували дев’ять разів. Сили оборони відбивали штурмові дії поблизу населених пунктів Степова Новоселівка, Кіндрашівка, Куп’янськ, Загризове, Богуславка.

На Лиманському напрямку РФ атакувала 20 разів, намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Мирне, Серебрянка та в напрямку Дружелюбівки, Середнього, Шандриголового, Ямполя.

На Сіверському напрямку здійснено вісім атак у районах Григорівки, Виїмки та в напрямку Сіверська.

На Краматорському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень у районах Ступочок, Степанівки та Русиного Яру.

На Торецькому напрямку Росія здійснила вісім атак у районах населених пунктів Торецьк, Біла Гора та Щербинівка.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 48 наступальних дій в районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Маяк, Дорожнє, Никанорівка, Кучерів Яр, Нове Шахове, Володимирівка, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Промінь, Удачне, Лисівка, Звірове, Горіхове, Дачне.

На Новопавлівському напрямку відбито 24 атаки поблизу населених пунктів Вільне Поле, Маліївка, Зелений Гай, Воскресенка, Мирне та в напрямку Іванівки й Новоіванівки.

На Гуляйпільському напрямку відбили ворожу атаку поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку агресор здійснив два штурми в районі Кам’янського та в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку ворог сім разів намагався просунутися вперед.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом втрати ворога на 12 серпня 2025 становлять 980 осіб.

Також українські воїни знешкодили п’ять танків, п’ять бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 107 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 106 одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки окупантів.

Карта бойових дій 12 серпня

Карта бойових дій 12 серпня 2025: активні бойові дії на Новопавлівському напрямку / 13 Фотографій

