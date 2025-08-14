Карта боевых действий 14 августа 2025: поражено 8 районов сосредоточения бойцов РФ

Карта боевых действий за 14 августа 2025 года показывает нынешнюю динамику на фронте.

По утверждению аналитиков, российские диверсионные группы продолжают попытки зайти в Покровск. Ситуация в других направлениях тоже остается напряженной.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают, что российские диверсионно-разведывательные группы продолжают попытки проникнуть в Покровск.

Украинские войска недавно продвинулись на севере Харьковской области и на западе Запорожской области, а также вблизи Лимана и Торецка. Российские войска недавно продвинулись на севере Сумской области и вблизи Торецка.

Оперативная ситуация в Украине на 14 августа 2025 года

Генштаб информирует о 148 боевых столкновениях в сутки. Россия нанесла два ракетных и 87 авиационных ударов, применив четыре ракеты и сбросив 154 КАБ. Кроме этого, совершено 5758 обстрелов, из них 82 из РСЗО, и привлечено для поражения 4423 дрона-камикадзе.

Авиаудары наносились в районах населенных пунктов Бояро-Лежачи, Беловоды Сумской области; Покровское Днепропетровской области; Успеновка, Новоандреевка, Приморское, Орехов, Червоная Криница Запорожской области; Антоновка Херсонской области.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два артиллерийских средства, состав материально-технических средств, пункт управления и радиолокационную станцию российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях отражены шесть атак. РФ нанесла 16 авиационных ударов, сбросив 27 КАБов, и совершено 289 обстрелов, в том числе 14 из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении произошло пять боевых столкновений в районах Волчанска, Каменки, Западного и Фиголовки.

На Купянском направлении произошло три атаки оккупантов, отражены штурмовые действия противника вблизи Голубовки.

На Лиманском направлении РФ атаковала 13 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Нововодяное, Карповка, Редкодуб, Колодец и Торское.

На Северском отражены 14 штурмовых действий в районах Григоровки, Новоселовки и Переездного.

На Краматорском направлении зафиксировано три боевых столкновения в направлении Ступочек и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил семь атак в районах Щербиновки, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Степановки.

На Покровском направлении украинские бойцы остановили 56 наступательных действий в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Новоэкономическое, Родинское, Луч, Чунишино, Зверевое, Котлино, Удачное, Орехово, Новоукраинка и Дачное.

На Новопавловском направлении ВСУ пресекли 14 попыток прорвать оборонные рубежи в районах населенных пунктов Малиевка, Толстое, Шевченко и Александроград.

На Гуляйпольском направлении Россия предприняла одну попытку продвинуться вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении агрессор наступал вблизи населённого пункта Плавни.

На Приднепровском направлении Силы обороны остановили четыре попытки продвинуться.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В целом потери врага по состоянию на 14 августа 2025 года составляют 990 человек.

Также украинские воины обезвредили пять танков, три боевых бронированных машины, 29 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 191 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня и 191 единицу автомобильной техники оккупанта.

Карта боевых действий 14 августа

Напомним, что главком Сырский сообщил о 110-тысячной группировке, которую стягивает РФ для наступления под Покровском.

