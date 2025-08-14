Карта бойових дій 14 серпня 2025: уражено 8 районів зосередження бійців РФ

Карта бойових дій за 14 серпня 2025 показує нинішню динаміку на фронті.

За твердженням аналітиків, російські диверсійні групи продовжують спроби зайти до Покровська. Ситуація на інших напрямках теж залишається напруженою.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що російські диверсійно-розвідувальні групи продовжують спроби проникнути до Покровська.

Українські війська нещодавно просунулися на півночі Харківської області та заході Запорізької області, а також поблизу Лимана та Торецька. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області та поблизу Торецька.

Оперативна ситуація в Україні станом на 14 серпня 2025 року

Генштаб інформує про 148 бойових зіткнень за добу. Росія завдала два ракетних та 87 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та скинувши 154 КАБи. Крім цього, здійснено 5758 обстрілів, з них 82 із РСЗВ, та залучено для ураження 4423 дрони-камікадзе.

Авіаудари завдавалися в районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Біловоди Сумської області; Покровське Дніпропетровської області; Успенівка, Новоандріївка, Приморське, Оріхів, Червона Криниця Запорізької області; Антонівка Херсонської області.

Авіація, ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два артилерійські засоби, склад матеріально-технічних засобів, пункт управління та радіолокаційну станцію російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбито шість атак. РФ завдала 16 авіаційних ударів, скинувши 27 КАБів, та здійснено 289 обстрілів, зокрема 14 із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки, Западного та Фиголівки.

На Куп’янському напрямку відбулося три атаки окупантів, відбито штурмові дії противника поблизу Голубівки.

На Лиманському напрямку РФ атакувала 13 разів, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Нововодяне, Карпівка, Рідкодуб, Колодязі та Торське.

На Сіверському відбито 14 штурмових дій в районах Григорівки, Новоселівки та Переїзного.

На Краматорському напрямку зафіксовано три бойових зіткнення в напрямку Ступочок та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак у районах Щербинівки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Степанівки.

На Покровському напрямку українські бійці зупинили 56 наступальних дій у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Новоекономічне, Родинське, Промінь, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Новоукраїнка та Дачне.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ зупинили 14 спроб прорвати оборонні рубежі в районах населених пунктів Маліївка, Товсте, Шевченко та Олександроград.

На Гуляйпільському напрямку Росія здійснила одну спробу просунутись поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку агресор наступав поблизу населеного пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили чотири спроби просунутися.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом, втрати ворога станом на 14 серпня 2025 року становлять 990 осіб.

Також українські воїни знешкодили п’ять танків, три бойових броньованих машини, 29 артилерійських системи, реактивну систему залпового вогню, 191 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня та 191 одиницю автомобільної техніки окупанта.

Карта бойових дій 14 серпня 2025: уражено 8 районів зосередження бійців РФ

Нагадаємо, що головком Сирський повідомив про 110-тисячне угрупування, яке стягує РФ для наступу під Покровськом.

