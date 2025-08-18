Карта боевых действий 18 августа 2025: ВСУ продвинулись в Торецке

Карта боевых действий за 18 августа 2025 года напоминает, что украинцы борются за каждый метр своей земли, пока иностранные политики решают ею “торговать”. Воины каждый день прилагают титанические усилия, чтобы выжить, отвоевать и защитить каждого из нас.

В материале собрали тебе последнюю информацию от аналитиков и Генштаба, а также карты боевых действий.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики из Института изучения войны (ISW) сообщают, что Путин заявил Трампу, что сможет захватить всю Донецкую область, если захочет. Однако этого не произошло за последние 11 лет. Захват всей Донецкой области может занять у россиян еще несколько лет.

Российские войска провели четыре заметные кампании на востоке Украины в 2024-2025 годах, которые иллюстрируют, насколько сложно будет российским войскам захватить оставшуюся часть Донецкой области.

Недавние продвижения россиян северо-восточнее Покровска не свидетельствуют, что Россия сможет быстро захватить укрепленные или городские районы. ВСУ продвинулись на севере Сумской области и в районе Торецка. Оккупанты продвинулись в районе Покровска.

Оперативная ситуация в Украине на 18 августа 2025 года

В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки произошло 182 боевых столкновения.

— Вчера захватчики нанесли по Украине четыре ракетных удара четырьмя ракетами и 80 авиационных ударов, сбросив 152 КАБ. Кроме этого, привлекли для поражения 5132 дронов и произвели 5173 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 73 — из РСЗО, — отчитываются в штабе

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре столкновения. Россияне наносят авиаудары и массовые обстрелы.

На Южно-Слобожанском направлении россияне 13 раз штурмовали позиции ВСУ в Волчанске и в направлениях населенных пунктов Хатнее, Одрадное.

На Купянском направлении враг атаковал 12 раз. Вражеские штурмы отражены в районах Западное, Кондрашовка, Петропавловка, Степная Новоселовка и в направлении Купянска, Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении ВСУ отразили 21 российскую атаку. Враг пытается прорваться вблизи Грековки, Карповки, Редкодуба и Григорьевки и в направлении населенных пунктов Дробышево, Ямполь, Колодези.

На Северском направлении россияне атаковали пять раз в районах Григорьевки, Федоровки и Выемки.

На Краматорском направлении произошло пять столкновений в направлениях Предтечино, Александро-Шультино и Белая Гора.

На Торецком направлении произошло девять российских атак в районах Торецка, Щербиновки и в сторону Александро-Шультиного, Плещеевки, Русиного Яра.

На Покровском направлении остановлены 58 российских штурмов. Враг атакует в районах Полтавка, Вольное, Новое Шахово, Заповедное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Новоукраинка, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Дачное и в направлении Владимировки, Родинского, Красного Лимана, Покровска, Новопавловки, Молодецкого.

На Новопавловском направлении произошло 28 штурмов россиян. Больше всего страдают от атак Зеленый Гай, Толстой, Александроград, Воскресенка, Малиевка, Вольное Поле и Темировка.

На Ореховском направлении прошла безуспешная попытка россиян продвинуться в Новоандреевку.

На Приднепровском направлении произошло четыре безуспешных попытки продвижения россиян.

На Гуляйпольском, Волынском и Полесском направлениях без изменений.

Карта боевых действий 18 августа 2025

Карта боевых действий 18 августа 2025: ВСУ продвинулись в Торецке / 13 Фотографий

Сегодня утром российские оккупанты атаковали Индустриальный район Харькова. Известно о погибшем ребенке.

