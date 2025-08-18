Карта бойових дій 18 серпня 2025: ЗСУ просунулися у Торецьку

Карта бойових дій за 18 серпня 2025 року нагадує, що українці борються за кожен метр своєї землі, доки іноземні політики вирішують нею “торгувати”. Воїни щодня докладають титанічні зусилля, аби вижити, відвоювати та захистити кожного з нас.

У матеріалі зібрали для тебе останню інформацію від аналітиків та Генштабу, а також карти бойових дій.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що Путін заявив, Трампу, що зможе захопити всю Донецьку область, якщо захоче. Однак цього в нього не вийшло за останні 11 років. Захоплення Донеччини повністю може зайняти у росіян ще кілька років.

Російські війська провели чотири помітні кампанії на сході України у 2024-2025 роках, які ілюструють, наскільки складно буде російським військам захопити частину Донецької області, що залишилася, силою..

Недавні просування росіян на північний схід від Покровська не свідчать, що Росія зможе швидко захопити укріплені або міські райони. ЗСУ просунулися на півночі Сумської області та в районі Торецька. Окупанти просунулися у районі Покровська.

Оперативна ситуація в Україні станом на 18 серпня 2025 року

У Генштабі повідомили, що за минулу добу відбулося 182 бойових зіткнення.

— Учора загарбники завдали по Україні чотирьох ракетних ударів чотирма ракетами та 80 авіаційних ударів, скинувши 152 КАБи. Крім цього, залучили для ураження 5132 дронів та здійснили 5173 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 73 — з РСЗВ, — звітують у штабі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося чотири зіткнення. Росіяни завдають авіаударів та масових обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни 13 разів штурмували позиції ЗСУ у Вовчанську та в напрямках населених пунктів Хатнє, Одрадне.

На Куп’янському напрямку ворог атакував 12 разів. Ворожі штурми відбиті у районах Западне, Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова Новоселівка та в напрямку Куп’янська, Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 21 російську атаку. Ворог намагається прорватися поблизу Греківки, Карпівки, Рідкодуба та Григорівки та в напрямку населених пунктів Дробишеве, Ямпіль, Колодязі.

На Сіверському напрямку росіяни атакували п’ять разів у районах Григорівки, Федорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку сталося п’ять зіткнень у напрямках Предтечине, Олександро-Шультине та Біла Гора.

На Торецькому напрямку відбулося дев’ять російських атак у районах Торецька, Щербинівки та у бік Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру.

На Покровському напрямку зупинено 58 російських штурмів. Ворог атакує у районах Полтавка, Вільне, Нове Шахове, Заповідне, Новоекономічне, Миролюбівка, Новоукраїнка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та у напрямку Володимирівки, Родинського, Червоного Лиману, Покровська, Новопавлівки, Молодецького.

На Новопавлівському напрямку відбулося 28 штурмів росіян. Найбільше потерпають від атак Зелений Гай, Толстой, Олександроград, Воскресенка, Маліївка, Вільне Поле та Темирівка.

На Оріхівському напрямку відбулася безуспішна спроба росіян просунутися до Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку відбулося чотири безуспішних спроби просування росіян.

На Гуляйпільському, Волинському та Поліському напрямках без змін.

Карта бойових дій 18 серпня 2025

Карта бойових дій 18 серпня 2025: ЗСУ просунулися у Торецьку / 13 Фотографій

Сьогодні зранку російські окупанти атакували Індустріальний район Харкова. Відомо про загиблу дитину.

