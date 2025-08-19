Карта боевых действий 19 августа 2025: РФ атаковала в сторону Антоновского моста

Карта боевых действий в Украине за 19 августа показывает актуальный ход событий на фронте.

Российские атаки продолжаются. Аналитики сообщают об успехах ВСУ возле Доброполья Донецкой области.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают, что российские войска пытаются использовать проникновение на Добропольское направление перед продолжением украинских контратак.

Отмечается, что недавно украинские войска продвинулись вблизи Доброполья. Российские войска недавно продвинулись в районе Лимана, Торецка и Покровска.

Оперативная ситуация в Украине на 19 августа 2025 года

Генштаб сообщает о 186 боевых столкновениях. Россия нанесла два ракетных и 78 авиационных ударов, применив четыре ракеты и 162 КАБ. Привлечено для поражения 5489 дронов-камикадзе и произвели 5350 обстрелов, в том числе 86 из РСЗО.

Авиаудары наносились по районам населенных пунктов Горки Сумской области; Полюшкино, Карабаны Черниговской области; Приморское, Новоандреевка Запорожской области; Антоновка Херсонской области.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства и два пункта управления противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях россияне атаковали семь раз. Враг нанес 15 авиационных ударов, сбросил 18 КАБов, совершил 198 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении РФ десять раз штурмовала позиции в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Каменка, Амбарное.

На Купянском направлении произошло десять атак в районах Голубовки, Купянска, Петропавловки, Московки и Загрызового.

На Лиманском направлении РФ атаковала 26 раз в районах населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Диброва, Карповка, Мирное и в сторону населенных пунктов Степное, Чернещина, Дробышево, Ямполь.

На Северском направлении агрессор четырежды атаковал позиции в районах Григоровки, Серебрянки и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения в районах Белой Горы и Часового Яра.

На Торецком направлении Россия совершила шесть атак в районах Полтавки, Русиного Яра, Торецка и в сторону населенного пункта Бересток.

На Покровском направлении остановлено 67 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Дорожное, Федоровка, Никаноровка, Маяк, Родинское, Новоэкономическое, Красный Лиман, Луч, Покровск, Зверевое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоукраинка, Чунишино, Владимировка, Дачное, Лисовка и в сторону населенного пункта Балаган.

На Новопавловском направлении произошло 29 атак в районах населенных пунктов Звезда, Вольное Поле, Воскресенка, Шевченко, Новодаровка, Ольговское, Новополь, Зеленое Поле, Малиевка, Шевченко и в сторону Александрограда и Камышевахи.

На Гуляйпольском направлении враг штурмовых действий не производил.

На Ореховском направлении отражены две вражеские атаки вблизи Каменского и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении произошло семь боевых столкновений по направлению к Антоновскому мосту, населенному пункту Днепровское и в районе острова Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В целом потери врага по состоянию на 19 июля 2025 года составляют 890 человек.

Также украинские воины обезвредили 66 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 209 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 123 единицы автомобильной техники и единицу специальной техники оккупантов.

Карта боевых действий 19 августа

Карта боевых действий 19 августа 2025: РФ атаковала в сторону Антоновского моста / 13 Фотографий

Напомним, что десантно-штурмовые войска отчитались об освобождении нескольких населенных пунктов в Донецкой области.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!