Карта бойових дій 19 серпня 2025: РФ атакувала в бік Антонівського мосту

Карта бойових дій в Україні за 19 серпня показує актуальний перебіг подій на фронті.

Російські атаки продовжуються. Аналітики повідомляють про успіхи ЗСУ біля Добропілля на Донеччині.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що російські війська намагаються використати проникнення на Добропільському напрямку перед продовженням українських контратак.

Зазначається, що нещодавно українські війська просунулися поблизу Добропілля. Російські війська нещодавно просунулися в районі Лимана, Торецька та Покровська.

Оперативна ситуація в Україні станом на 19 серпня 2025 року

Генштаб повідомляє про 186 бойових зіткнень. Росія завдала двох ракетних та 78 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та 162 КАБи. Залучено для ураження 5 489 дронів-камікадзе та здійснили 5 350 обстрілів, зокрема 86 із РСЗВ.

Авіаудари завдавалися по районах населених пунктів Гірки Сумської області; Полюшкине, Карабани Чернігівської області; Приморське, Новоандріївка Запорізької області; Антонівка Херсонської області.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, чотири артилерійські засоби та два пункти управління противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках росіяни атакували сім разів. Ворог завдав 15 авіаційних ударів, скинув 18 КАБів, здійснив 198 артилерійських обстрілів, зокрема вісім із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку РФ десять разів штурмувала позиції у районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Кам’янка, Амбарне.

На Куп’янському напрямку відбулося десять атак у районах Голубівки, Куп’янська, Петропавлівки, Московки та Загризового.

На Лиманському напрямку РФ атакувала 26 разів у районах населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Діброва, Карпівка, Мирне та в бік населених пунктів Степове, Чернещина, Дробишеве, Ямпіль.

На Сіверському напрямку агресор чотири рази атакував позиції в районах Григорівки, Серебрянки та Виїмки.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири бойових зіткнення у районах Білої Гори та Часового Яру.

На Торецькому напрямку Росія здійснила шість атак у районах Полтавки, Русиного Яру, Торецька та в бік населеного пункту Бересток.

На Покровському напрямку зупинено 67 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Дорожнє, Федорівка, Никанорівка, Маяк, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новоукраїнка, Чунишине, Володимирівка, Дачне, Лисівка та в бік населеного пункту Балаган.

На Новопавлівському напрямку відбулося 29 атак в районах населених пунктів Зірка, Вільне Поле, Воскресенка, Шевченко, Новодарівка, Ольгівське, Новопіль, Зелене Поле, Маліївка, Шевченко та в бік Олександрограда й Комишувахи.

На Гуляйпільському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Оріхівському напрямку відбито дві ворожі атаки поблизу Кам’янського та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку відбулося сім бойових зіткнень у напрямку Антонівського мосту, населеного пункту Дніпровське та в районі острова Білогрудий.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом, втрати ворога станом на 19 липня 2025 року становлять 890 осіб.

Також українські воїни знешкодили 66 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 209 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 123 одиниці автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Карта бойових дій 19 серпня

