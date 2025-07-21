Карта боевых действий 21 июля 2025: за сутки россияне применили около трех тысяч дронов

Карта боевых действий за 21 июля 2025 — главный текст, собравший в себе все новости с фронта за сутки.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сводку Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают, что украинские войска недавно продвинулись в Сумской и Запорожской областях и вблизи Торецка.

Российские войска недавно продвинулись на севере Сумской области и вблизи Лимана и Новопавловки.

Этой ночью россияне также атаковали Украину комбинированным ударом. Больше всего пострадал Киев и Прикарпатье.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 21 июля 2025

Генштаб сообщает о 154 боевых столкновениях в течение суток.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 70 авиационных ударов, применили пять ракет и сбросили 111 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3316 дронов-камикадзе и произвели 5978 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 54 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Плавни, Приморское, Орехов Запорожской области; Отрядокаменка Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских средств и один пункт управления БПЛА противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 23 боестолкновения. Враг нанес девять авиационных ударов, сбросил 12 управляемых бомб, совершил 356 артиллерийских обстрелов, в том числе один — из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое, Кутьковка, Строевка и Старица.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Кондрашовки, Зеленой Рощи и в направлении Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Карповка, Колодец, Новый Мир, Редкодуб, Шандриголово, Торское и в направлении Серебрянки.

На Северском направлении, в районах Выемки, Верхнекаменского, Федоровки и Григорьевки, противник шесть раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано два боя в районах Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Дилиевки, Щербиновки, Русиного Яра, Торецка и в направлении Екатериновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Удачное, Новоэкономическое, Лысовка, Зверево, Владимировка, Новоторецкое, Дачное, Новопавловка, Орехово, Алексеевка и в направлении Покровска, Мирнограда, Филиала.

На Новопавловском направлении враг 17 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Ялта, Мирное, Толстой, Воскресенка, Малиевка, Зеленое Поле, Темировка, Поддубное и Новополь.

На Гуляйпольском направлении враг однажды совершал напрасные штурмовые действия в сторону Малиновки.

На Ореховском направлении противник наступательных действий не производил.

На Приднепровском направлении произошел один бой, враг пытался продвинуться в направлении Приднепровского.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляли 1170 человек.

Также украинские воины обезвредили два танка, семь боевых бронированных машин, 54 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 199 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 132 единицы автомобильной техники, две единицы специальной техники и одну единицу специальной техники.

Карта боевых действий 21 июля

Карта боевых действий 21 июля 2025: за сутки россияне применили около трех тысяч дронов / 12 Фотографий

Генштаб

Этой ночью россияне атаковали Прикарпатье, Ивано-Франковск пережил труднейшую ночь за время полномасштабной войны: о последствиях читай по ссылке.

Главное фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха.

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