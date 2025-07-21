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Карта боевых действий 21 июля 2025: за сутки россияне применили около трех тысяч дронов

Виктория Мельник, журналист сайта 21 июля 2025, 10:00
карта боевых действий

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