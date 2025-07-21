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Карта бойових дій 21 липня 2025: за добу росіяни застосували понад три тисячі дронів

Вікторія Мельник, журналістка сайту 21 Липня 2025, 10:00
карта бойових дій

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