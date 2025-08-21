Карта боевых действий 21 августа 2025: россияне имели ряд продвижений

Карта боевых действий за 21 августа 2025 года напоминает каждому из нас, что более десяти лет украинцы борются с врагом за свою землю без единого дня отдыха. Сегодня фронт подвижен как никогда. Наступление продолжается с обеих сторон.

В материале собрали для тебя последнюю информацию от аналитиков и Генштаба, а также карты боевых действий.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики из Института изучения войны (ISW) сообщают, что украинские войска продвинулись в Покровске.

В то же время российские оккупанты продвинулись на севере Сумской области, в Лимане, Торецке и Великомихайловке.

Кроме того, аналитики рассказывают, что Кремль требует права вето на любые гарантии безопасности западных партнеров.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 21 августа 2025 года

В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки произошло 167 боевых столкновений.

Под авиаударами были, в частности, районы населенных пунктов Старая Гута, Новая Гута Сумской области; Белогорье, Орехов, Приморское Запорожской области; Бургунка, Николаевка, Львово Херсонской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боестолкновения. Россияне наносят авиаудары по позициям ВСУ и населенным пунктам.

На Южно-Слобожанском направлении отражены девять российских атак в Волчанске, Амбарном, Фиголовке и в направлениях Хатнего, Екатериновки.

На Купянском направлении произошло две атаки россиян. Штурмы отражены в Голубовке и в сторону Купянска.

На Лиманском направлении враг традиционно идет в десятки штурмов. Россияне атаковали 33 раза. Оккупанты пытаются продвинуться в селах Карповка, Редкодуб, Колодези, Мирное, Торское и в сторону населенных пунктов Ольговка, Шандриголово, Ямполь, Дроновка, Григоровка.

На Северском направлении отражены пять штурмов российских войск вблизи Григоровки, Переездного и в сторону Выемки, Федоровки.

На Краматорском направлении произошло одно столкновение в районе Ступочек.

На Торецком направлении произошло 11 вражеских атак в Торецке, Яблоновке, Щербиновке и в направлении Степановки, Полтавки, Попового Яра.

На Покровском направлении произошло 53 российских штурма. Они проходили в районах сел Владимировка, Никаноровка, Федоровка, Кучеров Яр, Новоэкономическое, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Орехово, Новоукраинка, Дачное и в сторону Покровска, Белицкого, Родинского, Мирнограда, Новопавловки.

На Новопавловском направлении ВСУ отразили 28 российских штурмов в населенных пунктах Толстой, Шевченко, Вольное Поле, Воскресенка, Зеленое Поле и в сторону Филии, Искры, Камышевахи, Сичневое и Новогригорьевки.

На Ореховском направлении отражена одна атака в направлении Приморского.

На Приднепровском направлении у россиян были три неудачных попытки продвижений.

На Гуляйпольском, Волынском и Полесском направлениях без изменений.

Сегодня российские оккупанты ракетами атаковали Львов. Дома тряслись от силы удара.

