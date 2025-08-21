Видео Украина

Карта боевых действий 21 августа 2025: россияне имели ряд продвижений

Анастасия Грубрина, журналист сайта 21 августа 2025, 10:00
Карта боевых действий сегодня
Фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада Фото Facebook

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь