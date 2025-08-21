Карта боевых действий 21 августа 2025: россияне имели ряд продвижений

Фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада Фото Facebook Карта боевых действий за 21 августа 2025 года напоминает каждому из нас, что более десяти лет украинцы борются с врагом за свою землю без единого дня отдыха. Сегодня фронт подвижен как никогда. Наступление продолжается с обеих сторон. В материале собрали для тебя последнюю информацию от аналитиков и Генштаба, а также карты боевых действий. Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует. Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели. Зеленые участки — освобожденная территория. Серые участки — территория, требующая уточнения. Красные участки — временно захваченная оккупантами территория. Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО. Розовый цвет — оккупированные территории других государств. Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Карта боевых действий в Украине — ISW Аналитики из Института изучения войны (ISW) сообщают, что украинские войска продвинулись в Покровске. В то же время российские оккупанты продвинулись на севере Сумской области, в Лимане, Торецке и Великомихайловке. Кроме того, аналитики рассказывают, что Кремль требует права вето на любые гарантии безопасности западных партнеров. Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 21 августа 2025 года В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки произошло 167 боевых столкновений. Под авиаударами были, в частности, районы населенных пунктов Старая Гута, Новая Гута Сумской области; Белогорье, Орехов, Приморское Запорожской области; Бургунка, Николаевка, Львово Херсонской области. На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боестолкновения. Россияне наносят авиаудары по позициям ВСУ и населенным пунктам. На Южно-Слобожанском направлении отражены девять российских атак в Волчанске, Амбарном, Фиголовке и в направлениях Хатнего, Екатериновки. На Купянском направлении произошло две атаки россиян. Штурмы отражены в Голубовке и в сторону Купянска. На Лиманском направлении враг традиционно идет в десятки штурмов. Россияне атаковали 33 раза. Оккупанты пытаются продвинуться в селах Карповка, Редкодуб, Колодези, Мирное, Торское и в сторону населенных пунктов Ольговка, Шандриголово, Ямполь, Дроновка, Григоровка. На Северском направлении отражены пять штурмов российских войск вблизи Григоровки, Переездного и в сторону Выемки, Федоровки. На Краматорском направлении произошло одно столкновение в районе Ступочек. На Торецком направлении произошло 11 вражеских атак в Торецке, Яблоновке, Щербиновке и в направлении Степановки, Полтавки, Попового Яра. Читать по теме Раненые не могут выйти из квартир: в Херсоне растет красная зона Россияне бьют по людям без разбора, атакуют пенсионеров и детей. На Покровском направлении произошло 53 российских штурма. Они проходили в районах сел Владимировка, Никаноровка, Федоровка, Кучеров Яр, Новоэкономическое, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Орехово, Новоукраинка, Дачное и в сторону Покровска, Белицкого, Родинского, Мирнограда, Новопавловки. На Новопавловском направлении ВСУ отразили 28 российских штурмов в населенных пунктах Толстой, Шевченко, Вольное Поле, Воскресенка, Зеленое Поле и в сторону Филии, Искры, Камышевахи, Сичневое и Новогригорьевки. На Ореховском направлении отражена одна атака в направлении Приморского. На Приднепровском направлении у россиян были три неудачных попытки продвижений. На Гуляйпольском, Волынском и Полесском направлениях без изменений. Карта боевых действий 21 августа 2025 Карта боевых действий 21 августа 2025: россияне имели ряд продвижений / 13 Фотографий Сегодня российские оккупанты ракетами атаковали Львов. Дома тряслись от силы удара. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Война в Украине, Карта боевых действий в Украине Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter