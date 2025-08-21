Карта бойових дій 21 серпня 2025: росіяни мали низку просувань

Карта бойових дій за 21 серпня 2025 року нагадує кожному з нас, що понад десятиліття українці виборюють у ворога свою землю без дня відпочинку. Сьогодні фронт рухливий як ніколи. Наступ триває з обох боків.

У матеріалі зібрали для тебе останню інформацію від аналітиків та Генштабу, а також карти бойових дій.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що українські війська мали просування у Покровську.

Водночас російські окупанти просунулися на півночі Сумської області, у Лимані, Торецьку та Великомихайлівці.

Крім усього, аналітики розповідають, що Кремль вимагає права вето на будь-які гарантії безпеки західних партнерів.

Оперативна ситуація в Україні станом на 21 серпня 2025 року

У Генштабі повідомили, що за минулу добу відбулося 167 бойових зіткнення.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Стара Гута, Нова Гута Сумської області; Білогір’я, Оріхів, Приморське Запорізької області; Бургунка, Миколаївка, Львове Херсонської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося чотири боєзіткнення. Росіяни завдають авіаударів по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

На Південно-Слобожанському напрямку відбито дев’ять російських атак у Вовчанську, Амбарному, Фиголівці та у напрямках Хатнього, Катеринівки.

На Куп’янському напрямку відбулося дві атаки росіян. Штурми відбиті у Голубівці та в бік Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог традиційно йде в десятки штурмів. Росіяни атакували 33 рази. Окупанти намагаються просунутися у селах Карпівка, Рідкодуб, Колодязі, Мирне, Торське та у бік населених пунктів Ольгівка, Шандриголове, Ямпіль, Дронівка, Григорівка.

На Сіверському напрямку відбито п’ять штурмів російських військ поблизу Григорівки, Переїзного та у бік Виїмки, Федорівки.

На Краматорському напрямку відбулося одне зіткнення в районі Ступочок.

На Торецькому напрямку відбулося 11 ворожих атак у Торецьку, Яблунівці, Щербинівці та в напрямку Степанівки, Полтавки, Попового Яру.

На Покровському напрямку відбулося 53 російських штурми. Вони проходили у районах сіл Володимирівка, Никанорівка, Федорівка, Кучерів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Новоукраїнка, Дачне та в бік Покровська, Білицького, Родинського, Мирнограда, Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили 28 російських штурмів у населених пунктах Толстой, Шевченко, Вільне Поле, Воскресенка, Зелене Поле та у бік Філії, Іскри, Комишувахи, Січневого та Новогригорівки.

На Оріхівському напрямку відбито одну атаку в напрямку Приморського.

На Придніпровському напрямку росіяни мали три невдалі спроби просувань.

На Гуляйпільському, Волинському та Поліському напрямках без змін.

Карта бойових дій 21 серпня 2025

Карта бойових дій 21 серпня 2025: росіяни мали низку просувань

Сьогодні російські окупанти ракетами атакували Львів. Будинки тряслися від сили удару.

