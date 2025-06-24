Видео Украина

Карта боевых действий 24 июня 2025: РФ не оставляет в покое Покровск и Торецк

Ирина Танасийчук, журналист сайта 24 июня 2025, 09:00
карта боевых действий в украине

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь