Карта боевых действий 24 июня 2025: РФ не оставляет в покое Покровск и Торецк

Карта боевых действий в Украине за 24 июня 2025 года — последние данные из передовой в интерактивном режиме.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают, что украинские войска продвинулись на севере Сумской области.

Между тем, российские войска продвинулись вблизи Купянска, Боровой, Покровска и Новопавловки, а также в Сумской области.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 24 июня 2025 года

Генштаб сообщает, что за прошедшие сутки зафиксировано 165 боевых столкновений.

Россия нанесла три ракетных удара 17 ракетами и 36 авиационных ударов, сбросив 72 КАБ, также привлечено 2861 дрон-камикадзе. Кроме того, враг совершил 6076 артиллерийских обстрелов, в том числе 103 из РСЗО.

Авиаудары наносились по районам населенных пунктов Озерное, Малая Волчья Харьковской области; Разино, Покровск, Новоторецкое, Полтавка, Малиновка, Воскресенка Донецкой области; Новоселовка, Малая Токмачка Запорожской области.

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три средства ракетных войск и артиллерии и один пункт управления русских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях отражены 10 атак захватчиков. РФ нанесла 12 авиационных ударов с применением 22 КАБов и совершено 262 обстрела, восемь из которых с РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз пробовал продвинуться в районах населенных пунктов Двуречная, Глубокое, Волчанские Хутора, Красное Первое и Фиголовка.

На Купянском направлении произошло шесть атак оккупантов. Отражены штурмовые действия противника в районах Кондрашовки, Кругляковки и в направлениях Песчаного, Петропавловки.

На Лиманском направлении оккупанты наступали 24 раза. Враг пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Твердохлебово, Редкодуб, Карповка, Колодцы и в направлениях Грековки, Зеленой Долины, Нового Мира, Ольговки.

На Северском направлении ВСУ отразили одну атаку противника в районе Григоровки.

На Краматорском направлении совершено 12 атак в районах Новомаркового, Часового Яра и в направлениях Николаевки, Ступочек, Приволья, Бондарного.

На Торецком направлении 27 раз атакованы украинские подразделения в районах Дылеевки, Щербиновки, Петровки, Яблоновки, Русиного Яра и в направлениях Плещеевки, Яблоновки.

На Покровском направлении бойцы остановили 54 штурмовых действия агрессора вблизи населенных пунктов Луч, Новоторецкое, Миролюбовка, Лисовка, Новоукраинка, Новосергеевка, Удачное, Мирноград, Алексеевка, Попов Яр, Малиновка, Коптево и в направлениях Шахово, Владимировки, Молодецкого, Сергеевки, Новопавловки.

На Новопавловском направлении наши защитники отразили 17 атак в районах населенных пунктов Богатырь, Новоселка, Запорожье, Перебудова, Комар, Мирное, Шевченко, Свободное Поле и в направлении Воскресенки.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях боевых столкновений не происходило.

На Приднепровском направлении россияне шесть раз тщетно пытались продвинуться.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В целом потери врага по состоянию на 24 июня 2025 года составляют 1200 человек.

Также украинские воины обезвредили один танк, семь боевых бронированных машин, 21 артиллерийскую систему, одну реактивную систему залпового огня, 198 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 12 ракет и 100 единиц автомобильной техники оккупантов.

Карта боевых действий 24 июня

Карта боевых действий 24 июня 2025: РФ не оставляет в покое Покровск и Торецк / 13 Фотографий

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