Карта бойових дій 24 червня 2025: РФ не дає спокою Покровську і Торецьку

Карта бойових дій в Україні за 24 червня 2025 — останні дані з передової в інтерактивному режимі.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що українські війська просунулися на півночі Сумської області.

Тим часом російські війська просунулися поблизу Куп’янська, Борової, Покровська та Новопавлівки, а також у Сумській області.

Оперативна ситуація в Україні станом на 24 червня 2025 року

Генштаб повідомляє, що протягом минулої доби зафіксовано 165 боєзіткнень.

Росія завдала трьох ракетних ударів 17 ракетами та 36 авіаційних ударів, скинувши 72 КАБи, також залучено 2861 дрон-камікадзе. Окрім того, ворог здійснив 6076 артилерійських обстрілів, зокрема 103 із РСЗВ.

Авіаудари завдавалися по районах населених пунктів Озерне, Мала Вовча Харківської області; Разіне, Покровськ, Новоторецьке, Полтавка, Малинівка, Воскресенка Донецької області; Новоселівка, Мала Токмачка Запорізької області.

Ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три засоби ракетних військ і артилерії та один пункт управління російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбито 10 атак загарбників. РФ завдала 12 авіаційних ударів із застосуванням 22 КАБів, та здійснено 262 обстріли, вісім із яких із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів пробував просунутися в районах населених пунктів Дворічна, Глибоке, Вовчанські Хутори, Красне Перше та Фиголівка.

На Куп’янському напрямку відбулося шість атак окупантів. Відбито штурмові дії противника в районах Кіндрашівки, Кругляківки та у напрямках Піщаного, Петропавлівки.

На Лиманському напрямку окупанти наступали 24 рази. Ворог намагався просунутися поблизу населених пунктів Твердохлібове, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі та в напрямках Греківки, Зеленої Долини, Нового Миру, Ольгівки.

На Сіверському напрямку ЗСУ відбили одну атаку противника в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку здійснено 12 атак у районах Новомаркового, Часового Яру та в напрямках Миколаївки, Ступочок, Привілля, Бондарного.

На Торецькому напрямку 27 разів атаковано українські підрозділи в районах Диліївки, Щербинівки, Петрівки, Яблунівки, Русиного Яру та в напрямках Плещіївки, Яблунівки.

На Покровському напрямку бійці зупинили 54 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Промінь, Новоторецьке, Миролюбівка, Лисівка, Новоукраїнка, Новосергіївка, Удачне, Мирноград, Олексіївка, Попів Яр, Малинівка, Коптєве та в напрямках Шахового, Володимирівки, Молодецького, Сергіївки, Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили 17 атак у районах населених пунктів Багатир, Новосілка, Запоріжжя, Перебудова, Комар, Мирне, Шевченко, Вільне Поле та в напрямку Воскресенки.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках бойових зіткнень не відбувалося.

На Придніпровському напрямку росіяни шість разів марно намагалися просунутися.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом, втрати ворога станом на 24 червня 2025 року становлять 1200 осіб.

Також українські воїни знешкодили один танк, сім бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 198 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 12 ракет та 100 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Карта бойових дій 24 червня

Карта бойових дій 24 червня 2025: РФ не дає спокою Покровську і Торецьку / 13 Фотографій

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