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Карта боевых действий 24 июля 2025: за сутки россияне пошли в штурм более 170 раз

Анастасия Грубрина, журналист сайта 24 июля 2025, 11:00
Карта боевых действий в Украине

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