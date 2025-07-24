Карта боевых действий 24 июля 2025: за сутки россияне пошли в штурм более 170 раз

Карта боевых действий за 24 июля 2025 года напоминает, что кроме временных внутренних неурядиц сейчас нужно сосредоточиться и на помощи нашему войску, которое борется за жизнь для каждого из нас.

В материале собрали для тебя последнюю информацию от аналитиков и Генштаба, а также карту боевых действий.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки – территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки – освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки – временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет – Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет – оккупированные территории других государств.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики из Института изучения войны (ISW) сообщают, что россияне используют внутренние протесты в Украине как оружие для подрыва легитимности Украины и отбивания у Запада желания помогать.

Кроме того, российские оккупанты продвинулись на севере Сумской и на западе Запорожской областей, а также в районе Боровой.

В то же время ВСУ имели успехи в районе Часового Яра. Продолжаются бои и в Курской области, где по словам российских блогеров, ВСУ атаковали в направлении Глушково и Теткино. Сегодня россияне имеют цель вытеснить украинские войска подальше от границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову на расстояние достижимости ствольной артиллерии.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 24 июля 2025 года

В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки произошло 172 боевых столкновения.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один состав боеприпасов, один пункт управления и три артиллерийских средства российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях ВСУ отразили 12 атак российских оккупантов. Враг продолжает наносить авиаудары.

На Южно-Слобожанском направлении россияне предприняли 10 неудачных попыток продвинуться в районах Волчанска, Каменки, Двуречной и в направлении Петро-Ивановки.

На Купянском направлении за сутки произошло девять атак. ВСУ отражали штурмы в районах Степной Новоселовки, Боровской Андреевки, Голубовки, Загрызового, Новоплатоновки.

На Лиманском направлении произошло 28 боевых столкновений. Оккупанты не оставляют попыток продвинуться неподалеку от Грековки, Зеленого Гая, Среднего, Шандриголового, Дроновки, Нового Мира, Карповки, Колодезей, Шипиловки, Дружелюбовки, Серебрянки.

На Северском направлении отражены четыре российских атаки в Григоровке.

На Краматорском направлении ВСУ отразили три атаки в Часовом Яру, Ступочках и Белой Горе.

На Торецком направлении за сутки оккупанты четыре раза атаковали в районе Торецка.

На Покровском направлении ВСУ отразили 61 штурм за сутки. Атаки россиян пришлись вблизи поселков Русин Яр, Миролюбовка, Затышок, Лысовка, Попов Яр, Мирноград, Зверево, Удачное, Алексеевка, Новоукраинка, Маяк, Новоэкономическое, Котлино, Дачное, а также в направлении Покровска, Паньковки, Владимировки, Сухецкого.

На Новопавловском направлении россияне атаковали 15 раз в районах Запорожья, Зирка, Поддубное, Александроград, Шевченко, Малиевка, Темировка, Воскресенка и Вольное Поле.

На Ореховском направлении отражены три вражеских атаки в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении россияне девять раз пытались продвинуться и не имели успехов.

На Волынском и Полесском направлениях без изменений.

Карта боевых действий 24 июля 2025

Карта боевых действий 24 июля 2025: за сутки россияне пошли в штурм более 170 раз / 13 Фотографий

Вчера вечером из российского плена вернулся последний защитник Змеиного. Его долгие годы ждали побратимы и семья.

Фото: 116 отдельная механизированная бригада

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