Карта бойових дій 24 липня 2025: за добу росіяни пішли у штурм понад 170 разів

Карта бойових дій за 24 липня 2025 року нагадує, що крім тимчасових внутрішніх негараздів нині треба зосередитися і на допомозі нашому війську, яке виборює життя для кожного з нас.

У матеріалі зібрали для тебе останню інформацію від аналітиків та Генштабу, а також карти бойових дій.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що росіяни використовують внутрішні протести в Україні як зброю для підриву легітимності України та відбиття у Заходу бажання надавати підтримку.

Крім того, російські окупанти мали просування на півночі Сумської та на заході Запорізької областей, а також у районі Борової.

Водночас ЗСУ мали успіхи в районі Часового Яру. Продовжуються бої і в Курській області, де за словами російських блогерів ЗСУ атакували у напрямку Глушково та Тьоткіно. Нині росіяни мають мету витіснити українські війська подалі від кордону з Білгородською областю та наблизитися до Харкова на відстань досяжності ствольної артилерії.

Оперативна ситуація в Україні станом на 24 липня 2025 року

У Генштабі повідомили, що за минулу добу відбулося 172 бойових зіткнення.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один склад боєприпасів, один пункт управління та три артилерійські засоби російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ЗСУ відбили 12 атак російських окупантів. Ворог продовжує завдавати авіаударів.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни зробили 10 невдалих спроб просунутися у районах Вовчанська, Кам’янки, Дворічної та в напрямку Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять атак. ЗСУ відбивали штурми у районах Степової Новоселівки, Борівської Андріївки, Голубівки, Загризового, Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку відбулося 28 бойових зіткнень. Окупанти не полишають спроб просунутися неподалік Греківки, Зеленого Гаю, Середнього, Шандриголового, Дронівки, Нового Миру, Карпівки, Колодязів, Шипилівки, Дружелюбівки, Серебрянки.

На Сіверському напрямку відбито чотири російських атаки у Григорівці.

На Краматорському напрямку ЗСУ відбили три атаки у Часовому Яру, Ступочках та Білій Горі.

На Торецькому напрямку за добу окупанти чотири рази атакували в районі Торецька.

На Покровському напрямку ЗСУ відбили 61 штурм за добу. Атаки росіян прийшлися поблизу селищ Русин Яр, Миролюбівка, Затишок, Лисівка, Попів Яр, Мирноград, Звірове, Удачне, Олексіївка, Новоукраїнка, Маяк, Новоекономічне, Котлине, Дачне, а також у напрямку Покровська, Паньківки, Володимирівки, Сухецького.

На Новопавлівському напрямку росіяни атакували 15 разів у районах Запоріжжя, Зірка, Піддубне, Олександроград, Шевченко, Маліївка, Темирівка, Воскресенка та Вільне Поле.

На Оріхівському напрямку відбито три ворожі атаки у районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку росіяни дев’ять разів намагалися просунутися і не мали успіхів.

На Волинському та Поліському напрямках без змін.

Карта бойових дій 24 липня 2025

Карта бойових дій 24 липня 2025: за добу росіяни пішли у штурм понад 170 разів / 13 Фотографій

Учора ввечері з російського полону повернувся останній оборонець Зміїного. На нього довгі роки чекали побратими та родина.

Фото: 116 окрема механізована бригада

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!