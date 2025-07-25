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Карта боевых действий 25 июля 2025: россияне имели сразу несколько продвижений

Анастасия Грубрина, журналист сайта 25 июля 2025, 11:45
Карта боевых действий

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