Карта боевых действий 25 июля 2025: россияне имели сразу несколько продвижений

Карта боевых действий за 25 июля 2025 года очень отрезвляющая. Когда видишь, сколько территорий защищают наши бойцы и как тяжело дается каждый сантиметр этой земли, начинаешь задумываться… В материале собрали тебе последнюю информацию от аналитиков и Генштаба, а также карты боевых действий. Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует. Синие участки – территория, освобожденная от россиян за последние две недели. Зеленые участки – освобожденная территория. Серые участки — территория, требующая уточнения. Красные участки – временно захваченная оккупантами территория. Фиолетовый цвет – Крым и ОРДЛО. Розовый цвет – оккупированные территории других государств. Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Карта боевых действий в Украине — ISW Аналитики из Института изучения войны (ISW) рассказали, что россияне будут внедрять новую политику по увеличению военного административного потенциала и темпов призыва призывников и резервистов. Так россияне будут увеличивать свое войско и будут готовиться к войне с НАТО. Российские оккупанты продвинулись на севере Сумской области и в районах Купянска, Боровой, Торецка и Новопавловки. Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 25 июля 2025 года В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки произошло 174 боевых столкновения. За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийских средства и два пункта управления противника. На Северо-Слобожанском и Курском направлениях защитники отразили 25 российских атак. На Южно-Слобожанском направлении россияне штурмовали позиции ВСУ семь раз. Атаки продолжались вблизи Волчанска, Зеленого, Петро-Ивановки и Каменского. На Купянском направлении враг атаковал пять раз. ВСУ отражали штурмы возле Степной Новоселовки, Загрызового, Купянска, Зеленого Гая и в направлении Большой Шапковки. На Лиманском направлении произошло 24 российских атаки за сутки. Россияне неустанно пытаются прорвать оборону у Грековки, Нового Мира, Ямполевки, Торского, Серебрянки, а также в направлении населенных пунктов Дроновка, Шандриголово, Чернещина, Среднее. На Северском направлении произошли две попытки прорыва врага у Григоровки и Переездного. На Краматорском направлении произошло три атаки в районе Николаевки и в направлении Белой Горы. На Торецком направлении за сутки россияне атаковали семь раз неподалеку от Дилиевки, Торецкого, Русиного Яра, в направлениях Плещеевки, Александро-Шультино и Екатериновки. Читать по теме Волчанск прекратил свое существование: что осталось от города — фото Россияне продолжают ежедневно бить по городу из авиации. Какой в этом смысл? На Покровском направлении остановлены 57 российских штурмов. Оккупанты продолжают атаковать в районах населенных пунктов Мирное, Мирноград, Новоэкономическое, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Дачное, Проминь, а также в направлении населенных пунктов Владимировка, Родинское и Покровск. На Новопавловском направлении отражено 14 атак возле Поддубного, Малиевки, Ялты, Воскресенки – в направлении Темировки и Александрограда. На Ореховском направлении отражена одна российская атака в Степногорске. На Приднепровском направлении россияне снова пытались безуспешно атаковать ВСУ пять раз. На Волынском, Гуляйпольском и Полесском направлениях без изменений. Карта боевых действий 25 июля 2025 Карта боевых действий 25 июля 2025: россияне имели сразу несколько продвижений / 13 Фотографий Фронт движется. Теперь в некоторых городах и селах Донецкой области, где еще недавно бурлила жизнь, объявлена принудительная эвакуация. Семьи с детьми из каких городов должны срочно выехать? Фото: 93 ОМБр Холодный Яр Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Карта боевых действий в Украине Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter