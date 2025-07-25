Карта боевых действий 25 июля 2025: россияне имели сразу несколько продвижений

Карта боевых действий за 25 июля 2025 года очень отрезвляющая. Когда видишь, сколько территорий защищают наши бойцы и как тяжело дается каждый сантиметр этой земли, начинаешь задумываться…

В материале собрали тебе последнюю информацию от аналитиков и Генштаба, а также карты боевых действий.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки – территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки – освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки – временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет – Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет – оккупированные территории других государств.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики из Института изучения войны (ISW) рассказали, что россияне будут внедрять новую политику по увеличению военного административного потенциала и темпов призыва призывников и резервистов.

Так россияне будут увеличивать свое войско и будут готовиться к войне с НАТО.

Российские оккупанты продвинулись на севере Сумской области и в районах Купянска, Боровой, Торецка и Новопавловки.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 25 июля 2025 года

В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки произошло 174 боевых столкновения.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийских средства и два пункта управления противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях защитники отразили 25 российских атак.

На Южно-Слобожанском направлении россияне штурмовали позиции ВСУ семь раз. Атаки продолжались вблизи Волчанска, Зеленого, Петро-Ивановки и Каменского.

На Купянском направлении враг атаковал пять раз. ВСУ отражали штурмы возле Степной Новоселовки, Загрызового, Купянска, Зеленого Гая и в направлении Большой Шапковки.

На Лиманском направлении произошло 24 российских атаки за сутки. Россияне неустанно пытаются прорвать оборону у Грековки, Нового Мира, Ямполевки, Торского, Серебрянки, а также в направлении населенных пунктов Дроновка, Шандриголово, Чернещина, Среднее.

На Северском направлении произошли две попытки прорыва врага у Григоровки и Переездного.

На Краматорском направлении произошло три атаки в районе Николаевки и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении за сутки россияне атаковали семь раз неподалеку от Дилиевки, Торецкого, Русиного Яра, в направлениях Плещеевки, Александро-Шультино и Екатериновки.

На Покровском направлении остановлены 57 российских штурмов. Оккупанты продолжают атаковать в районах населенных пунктов Мирное, Мирноград, Новоэкономическое, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Дачное, Проминь, а также в направлении населенных пунктов Владимировка, Родинское и Покровск.

На Новопавловском направлении отражено 14 атак возле Поддубного, Малиевки, Ялты, Воскресенки – в направлении Темировки и Александрограда.

На Ореховском направлении отражена одна российская атака в Степногорске.

На Приднепровском направлении россияне снова пытались безуспешно атаковать ВСУ пять раз.

На Волынском, Гуляйпольском и Полесском направлениях без изменений.

Карта боевых действий 25 июля 2025

Карта боевых действий 25 июля 2025: россияне имели сразу несколько продвижений / 13 Фотографий

Фронт движется. Теперь в некоторых городах и селах Донецкой области, где еще недавно бурлила жизнь, объявлена принудительная эвакуация. Семьи с детьми из каких городов должны срочно выехать?

Фото: 93 ОМБр Холодный Яр

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