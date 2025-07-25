Карта бойових дій 25 липня 2025: росіяни мали відразу кілька просувань

Карта бойових дій за 25 липня 2025 року є дуже витверезливою. Коли бачиш, скільки територій боронять наші бійці і як важко дається кожен сантиметр цієї землі, починаєш задумуватися… У матеріалі зібрали для тебе останню інформацію від аналітиків та Генштабу, а також карти бойових дій. Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує. Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні. Зелені ділянки — звільнена територія. Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення. Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія. Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО. Рожевий колір — окуповані території інших держав. Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Карта бойових дій в Україні — ISW Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) розповіли, що росіяни впроваджуватимуть нову політику зі збільшення військового адміністративного потенціалу та збільшення темпів призову призовників та резервістів. Так росіяни збільшуватимуть своє військо і готуватимуться до війни з НАТО. Російські окупанти просунулися на півночі Сумської області та в районах Куп’янська, Борової, Торецька та Новопавлівки. Оперативна ситуація в Україні станом на 25 липня 2025 року У Генштабі повідомили, що за минулу добу відбулося 174 бойових зіткнення. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські засоби та два пункти управління противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках захисники відбили 25 російських атак. На Південно-Слобожанському напрямку росіяни штурмували позиції ЗСУ сім разів. Атаки тривали поблизу Вовчанська, Зеленого, Петро-Іванівки та Кам’янського. На Куп’янському напрямку ворог атакував п’ять разів. ЗСУ відбивали штурми біля Степової Новоселівки, Загризового, Куп’янська, Зеленого Гаю та в напрямку Великої Шапківки. На Лиманському напрямку відбулося 24 російських атаки за добу. Росіяни невпинно намагаються прорвати оборону біля Греківки, Нового Миру, Ямполівки, Торського, Серебрянки, а також у напрямку населених пунктів Дронівка, Шандриголове, Чернещина, Середнє. На Сіверському напрямку відбулося дві спроби прориву ворога біля Григорівки та Переїзного. На Краматорському напрямку сталося три атаки в районі Миколаївки та на напрямку Білої Гори. На Торецькому напрямку за добу росіяни атакували сім разів неподалік Диліївки, Торецька, Русиного Яру, у напрямках Плещіївки, Олександро-Шультиного та Катеринівки. Читати на тему Вовчанськ припинив своє існування: що залишилося від міста — фото Росіяни продовжують щодня гатити по місту з авіації. Який у цьому сенс? На Покровському напрямку зупинено 57 російських штурмів. Окупанти продовжують атакувати у районах населених пунктів Мирне, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне, Промінь, а також у напрямку населених пунктів Володимирівка, Родинське і Покровськ. На Новопавлівському напрямку відбито 14 атак біля Піддубного, Маліївки, Ялти, Воскресенки – у напрямку Темирівки й Олександрограда. На Оріхівському напрямку відбито одну російську атаку у Степногірську. На Придніпровському напрямку росіяни вкотре намагалися безуспішно атакувати ЗСУ п’ять разів. На Волинському, Гуляйпільському та Поліському напрямках без змін. Карта бойових дій 25 липня 2025 Карта бойових дій 25 липня 2025: росіяни мали відразу кілька просувань / 13 Фотографій Фронт посувається. Тепер у деяких містах і селах Донеччини, де ще недавно вирувало життя, оголошено примусову евакуацію. Родини з дітьми з яких міст мають терміново виїхати? Фото: 93 ОМБр Холодний Яр Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Карта бойових дій в Україні Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter