Відео Україна

Карта бойових дій 25 липня 2025: росіяни мали відразу кілька просувань

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 25 Липня 2025, 11:45
Карта бойових дій

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь