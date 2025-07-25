Карта бойових дій 25 липня 2025: росіяни мали відразу кілька просувань

Карта бойових дій за 25 липня 2025 року є дуже витверезливою. Коли бачиш, скільки територій боронять наші бійці і як важко дається кожен сантиметр цієї землі, починаєш задумуватися…

У матеріалі зібрали для тебе останню інформацію від аналітиків та Генштабу, а також карти бойових дій.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) розповіли, що росіяни впроваджуватимуть нову політику зі збільшення військового адміністративного потенціалу та збільшення темпів призову призовників та резервістів.

Так росіяни збільшуватимуть своє військо і готуватимуться до війни з НАТО.

Російські окупанти просунулися на півночі Сумської області та в районах Куп’янська, Борової, Торецька та Новопавлівки.

Оперативна ситуація в Україні станом на 25 липня 2025 року

У Генштабі повідомили, що за минулу добу відбулося 174 бойових зіткнення.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські засоби та два пункти управління противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках захисники відбили 25 російських атак.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни штурмували позиції ЗСУ сім разів. Атаки тривали поблизу Вовчанська, Зеленого, Петро-Іванівки та Кам’янського.

На Куп’янському напрямку ворог атакував п’ять разів. ЗСУ відбивали штурми біля Степової Новоселівки, Загризового, Куп’янська, Зеленого Гаю та в напрямку Великої Шапківки.

На Лиманському напрямку відбулося 24 російських атаки за добу. Росіяни невпинно намагаються прорвати оборону біля Греківки, Нового Миру, Ямполівки, Торського, Серебрянки, а також у напрямку населених пунктів Дронівка, Шандриголове, Чернещина, Середнє.

На Сіверському напрямку відбулося дві спроби прориву ворога біля Григорівки та Переїзного.

На Краматорському напрямку сталося три атаки в районі Миколаївки та на напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку за добу росіяни атакували сім разів неподалік Диліївки, Торецька, Русиного Яру, у напрямках Плещіївки, Олександро-Шультиного та Катеринівки.

На Покровському напрямку зупинено 57 російських штурмів. Окупанти продовжують атакувати у районах населених пунктів Мирне, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне, Промінь, а також у напрямку населених пунктів Володимирівка, Родинське і Покровськ.

На Новопавлівському напрямку відбито 14 атак біля Піддубного, Маліївки, Ялти, Воскресенки – у напрямку Темирівки й Олександрограда.

На Оріхівському напрямку відбито одну російську атаку у Степногірську.

На Придніпровському напрямку росіяни вкотре намагалися безуспішно атакувати ЗСУ п’ять разів.

На Волинському, Гуляйпільському та Поліському напрямках без змін.

Карта бойових дій 25 липня 2025

Карта бойових дій 25 липня 2025: росіяни мали відразу кілька просувань / 13 Фотографій

Фронт посувається. Тепер у деяких містах і селах Донеччини, де ще недавно вирувало життя, оголошено примусову евакуацію. Родини з дітьми з яких міст мають терміново виїхати?

Фото: 93 ОМБр Холодний Яр

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