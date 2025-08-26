Карта боевых действий 26 августа 2025: ВСУ давят на россиян возле Доброполья

Карта боевых действий за 26 августа 2025 года в последнее время вселяет надежду на лучшее. Все больше на карте появляется территорий голубого цвета — ВСУ освобождают захваченные россиянами села Донецкой области.
В материале собрали для тебя последнюю информацию от аналитиков и Генштаба, а также карты боевых действий.
Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
- Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.
- Зеленые участки — освобожденная территория.
- Серые участки — территория, требующая уточнения.
- Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.
- Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.
- Розовый цвет — оккупированные территории других государств.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Карта боевых действий в Украине — ISW
Аналитики из Института изучения войны (ISW) сообщают, что ВСУ продолжают давление на россиян восточнее и северо-восточнее Доброполья.
Россияне решили отказаться от прорыва в город, ведь тактика просачивания малыми группами оказалась неэффективной.
ВСУ имели продвижение на севере Сумской области, а также в районе Лимана и Покровска. Россияне продвинулись в районе Купянска, Лимана, Торецка, Новопавловки и Великомихайловки, а также на западе Запорожской области.
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 26 августа 2025 года
В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки произошло 174 боевых столкновения.
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и две артиллерийские системы врага.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях ВСУ отразили пять российских атак. Россияне продолжают атаковать районы из авиации.
На Южно-Слобожанском направлении враг 12 раз шел на штурмы позиций ВСУ вблизи Глубокого, Волчанска, Амбарного и в сторону Кутьковки и Колодезного.
На Купянском направлении произошло восемь боев. Остановлены российские штурмы в районах Синьковки, Голубовки, Колесниковки, Лозовой и Загрызового.
На Лиманском направлении произошло 28 столкновений. Россияне пытаются вклиниться в оборону ВСУ вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Колодези, Новоселовка, Зеленая Долина и в сторону Ямполя и Серебрянки.
На Северском направлении остановлены пять штурмов в районах Федоровки, Григоровки и в сторону Серебрянки.
На Краматорском направлении зафиксировано 13 столкновений с россиянами. Враг пытается продвигаться в Часовом Яру, Белой Горе и в сторону Ступочек и Предтечиного.
На Торецком направлении произошло шесть атак в районах Дилиевки, Торецка, Русиного Яра и Александро-Калинового.
На Покровском направлении остановлены 43 российских штурма в селах Никаноровка, Маяк, Миролюбовка, Новоэкономическое, Родинское, Гродовка, Сухой Яр, Лысовка, Чунишино, Зверево, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Орехово и Дачное.
На Новопавловском направлении остановлено 19 российских атак в районах Ялта, Зеленый Гай, Воскресенка, Шевченко и Камышеваха.
На Гуляйпольском направлении россияне атаковали в Малиновке.
На Ореховском направлении враг дважды попытался продвинуться в районе Плавней и в сторону Павловки.
На Приднепровском направлении произошло три попытки россиян продвинуться, однако они были тщетны.
На Волынском и Полесском направлениях без изменений.
Карта боевых действий 26 августа 2025
Доброполье за считанные дни превратилось в город-призрак. На некогда тыловой городок, где жили шахтеры, каждый день летят российские авиабомбы.
