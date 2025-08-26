Карта бойових дій 26 серпня 2025: ЗСУ тиснуть на росіян поблизу Добропілля

Карта бойових дій за 26 серпня 2025 року останнім часом вселяє надію на краще. Усе більше на мапі з’являється територій блакитного кольору — ЗСУ звільняють захоплені росіянами села на Донеччині.

У матеріалі зібрали для тебе останню інформацію від аналітиків та Генштабу, а також карти бойових дій.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що ЗСУ продовжують тиск на росіян на схід та північний схід від Добропілля.

Натомість росіяни вирішили відмовитися від прориву до міста, адже тактика просочування малими групами виявилася неефективною.

ЗСУ мали просування на півночі Сумської області, а також у районі Лимана та Покровська. Росіяни просунулися в районі Куп’янська, Лимана, Торецька, Новопавлівки та Великомихайлівки, а також на заході Запорізької області.

Оперативна ситуація в Україні станом на 26 серпня 2025 року

У Генштабі повідомили, що за минулу добу відбулося 174 бойових зіткнення.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та дві артилерійські системи ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ЗСУ відбили п’ять російських атак. Росіяни продовжують атакувати райони з авіації.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 12 разів йшов на штурми позицій ЗСУ поблизу Глибокого, Вовчанська, Амбарного, та у бік Кутьківки й Колодязного.

На Куп’янському напрямку трапилося вісім боїв. Зупинені російські штурми у районах Синьківки, Голубівки, Колісниківки, Лозової та Загризового.

На Лиманському напрямку відбулося 28 зіткнень. Росіяни намагаються вклинитися в оборону ЗСУ поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Новоселівка, Зелена Долина та у бік Ямполя і Серебрянки.

На Сіверському напрямку зупинено п’ять штурмів у районах Федорівки, Григорівки та у бік Серебрянки.

На Краматорському напрямку зафіксовано 13 зіткнень з росіянами. Ворог намагається просуватися у Часовому Яру, Білій Горі та в бік Ступочок й Предтечиного.

На Торецькому напрямку відбулося шість атак у районах Диліївки, Торецька, Русиного Яру та Олександро-Калинового.

Читати на тему ЗСУ звільнили чотири селища в Донецькій області Читай про ситуацію на Донеччині у матеріалі.

На Покровському напрямку зупинено 43 російських штурми у селах Никанорівка, Маяк, Миролюбівка, Новоекономічне, Родинське, Гродівка, Сухий Яр, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та Дачне.

На Новопавлівському напрямку зупинено 19 російських атак у районах Ялта, Зелений Гай, Воскресенка, Шевченко та Комишуваха.

На Гуляйпільському напрямку росіяни атакували у Малинівці.

На Оріхівському напрямку ворог двічі спробував просунутися у районі Плавнів та у бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку відбулося три спроби росіян просунутися, однак вони були марними.

На Волинському та Поліському напрямках без змін.

Карта бойових дій 26 серпня 2025

Карта бойових дій 26 серпня 2025: ЗСУ тиснуть на росіян поблизу Добропілля / 13 Фотографій

Добропілля за лічені дні перетворилося на місто-примару. На колись тилове містечко, де жили шахтарі, щодня летять російські авіабомби.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!