Карта боевых действий 28 августа 2025: странное затишье на половине направлений фронта

Карта боевых действий за 28 августа 2025 мотивирует нас на помощь войску. Пока политики не в состоянии решить все словами, наши защитники борются за землю собственными руками.

В материале собрали для тебя последнюю информацию от аналитиков и Генштаба, а также карты боевых действий.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики из Института изучения войны (ISW) сообщают, что очередные небольшие группы россиян смогли проникнуть в населенные пункты Днепропетровской области. Однако закрепиться им не удается.

Тактика проникновения в Днепропетровскую область похожа на ту, которую использовал враг для Доброполья.

Российские оккупанты недавно продвинулись в районе Боровой, Торецка, Покровска и на востоке Запорожской области. У ВСУ за сутки продвижений не было.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 28 августа 2025 года

В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки произошло 139 боевых столкновений.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, четыре орудия и боеприпасов противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях россияне нанесли 17 авиаударов. ВСУ остановили девять вражеских штурмов.

На Южно-Слобожанском направлении россияне пять раз атаковали позиции ВСУ в Волчанске, Глубоком, Колодезном и Каменке.

На Купянском направлении враг шесть раз атаковал ВСУ. Остановлены штурмы в Купянске.

На Лиманском направлении россияне атаковали 20 раз. Россияне не оставляют попыток вклиниться в нашу оборону в районах Новомихайловки, Нового Мира, Зеленой Долины, Колодезей, Торского, Серебрянки и в направлениях Ямполя, Закитного, Дроновки и Шандриголового.

На Северском направлении остановлены три атаки окупантов возле Федоровки, Григоровки и в направлении Северска.

На Торецком направлении произошло девять атак россиян в Плещеевке, Торецке, Щербиновке, Русином Яру и Полтавке.

На Покровском направлении остановлен 41 российский штурм. Атаки россиян приходятся на такие села: Владимировка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Сухецкое, Лысовка, Удачное, Маяк, Котлино, Новониколаевка, Молодецкое, Новоукраинка и в направлениях населенных пунктов Мирноград, Родинское, Проминь, Балаган, Новопавловка, Красный Лиман, Покровск.

На Новопавловском направлении россияне 21 раз атаковали наши позиции в селах Филия, Ивановка, Воскресенка, Запорожское, Толстой, Андреевка-Клевцово, Поддубное, Камышеваха, Темировка и в сторону населенных пунктов Сичневое, Лесное.

На Краматорском, Гуляйпольском, Ореховском, Приднепровском, Полесском и Волынском направлениях за последние сутки без изменений.

Карта боевых действий 28 августа 2025

Карта боевых действий 28 августа 2025: странное затишье на половине направлений фронта / 13 Фотографий

На целую неделю наш военкор Олег Корниенко превратился из журналиста в военного. Он показал, как готовят операторов дронов и какой уровень знаний дают воинам.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!