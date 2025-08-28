Карта бойових дій 28 серпня 2025: дивне затишшя на половині напрямків фронту

Карта бойових дій за 28 серпня 2025 року мотивує нас на допомогу війську. Доки політики не в змозі вирішити усе словами, наші захисники виборюють землю власними руками.

У матеріалі зібрали для тебе останню інформацію від аналітиків та Генштабу, а також карти бойових дій.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що чергові невеликі групи росіян змогли просочитися у населені пункти Дніпропетровської області. Однак закріпитися їм не вдається.

Тактика проникнення у Дніпропетровську область схожа на ту, яку використав ворог для Добропілля.

Російські окупанти нещодавно просунулися в районі Борової, Торецька, Покровська та на сході Запорізької області. ЗСУ за добу просувань не мали.

Оперативна ситуація в Україні станом на 28 серпня 2025 року

У Генштабі повідомили, що за минулу добу відбулося 139 бойових зіткнення.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління, чотири гармати та склад боєприпасів противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках росіяни завдали 17 авіаударів. ЗСУ зупинили дев’ять ворожих штурмів.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни п’ять разів атакували позиції ЗСУ у Вовчанську, Глибокому, Колодязному та Кам’янці.

На Куп’янському напрямку ворог шість разів атакував ЗСУ. Зупинені штурми у Куп’янську.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 20 разів. Росіяни не полишають спроб вклинитися у нашу оборону у районах Новомихайлівки, Нового Миру, Зеленої Долини, Колодязів, Торського, Серебрянки та в напрямках Ямполя, Закітного, Дронівки й Шандриголового.

На Сіверському напрямку зупинено три атаки окупантів біля Федорівки, Григорівки та в напрямку Сіверська.

На Торецькому напрямку відбулося дев’ять атак росіян у Плещіївці, Торецьку, Щербинівці, Русиному Яру та Полтавці.

На Покровському напрямку зупинено 41 російський штурм. Атаки росіян приходяться на такі села: Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухецьке, Лисівка, Удачне, Маяк, Котлине, Новомиколаївка, Молодецьке, Новоукраїнка та в напрямках населених пунктів Мирноград, Родинське, Промінь, Балаган, Новопавлівка, Червоний Лиман, Покровськ.

На Новопавлівському напрямку росіяни 21 раз атакували наші позиції у селах Філія, Іванівка, Воскресенка, Запорізьке, Толстой, Андріївка-Клевцове, Піддубне, Комишуваха, Темирівка та в бік населених пунктів Січневе, Лісне.

На Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському, Поліському та Волинському напрямках за останню добу без змін.

Карта бойових дій 28 серпня 2025

Карта бойових дій 28 серпня 2025: дивне затишшя на половині напрямків фронту / 13 Фотографій

