Надоело сидеть без электричества? В ДТЭК рассказали, когда перестанут отключать свет

Россия специально наносит удары по энергосистеме Украины, чтобы оставить людей без света. Эти действия доказывают, что она — страна-террорист. Несмотря на разрушения, Украина восстанавливает энергообъекты. Однако на это нужно время.

Чтобы отремонтировать объекты, также необходима экономия электроэнергии, поэтому применяют графики отключений света. Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук во время телемарафона рассказал, когда перестанут отключать свет.

По его словам, сейчас в Центральном и Северном регионах есть дефицит электроэнергии, поэтому применяются графики не только почасовых отключений, но и аварийных отключений света. Это будет продолжаться, пока не будут отремонтированы линии и другая инфраструктура, чтобы передать электроэнергию в Киев из других регионов Украины.

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Если не будет новых обстрелов и разрушений, можно отремонтировать все в ближайшее время. Скажем, в течение следующих двух недель, — подчеркнул он.

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Ранее Дмитрий Сахарук объяснил, почему свет отключают не во всех домах.

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