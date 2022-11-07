Набридло сидіти без електрики? У ДТЕК розповіли, коли перестануть ввідключати світло

Росія навмисне завдає ударів по енергосистемі України, щоб залишити людей без світла. Ці дії доводять, що вона — країна-терорист. Попри руйнування, Україна відновлює енергооб’єкти. Однак на це потрібен час.

Щоб відремонтувати об’єкти потрібна також економія електроенергії, тому застосовують графіки відключень світла. Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук під час телемарафону розповів, коли перестануть відключати світло.

За його словами, зараз у Центральному та Північному регіонах є дефіцит електроенергії, тому застосовуються графіки не тільки погодинних відключень, а й аварійних. Це триватиме, поки не будуть відремонтовані лінії та інша інфраструктура, щоб передати електроенергію в Київ з інших регіонів України.

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Якщо не буде нових обстрілів та руйнувань, то можна відремонтувати все найближчим часом. Скажімо, протягом наступних двох тижнів, — наголосив він.

Читати на тему У Києві та області погодинно виключатимуть електроенергію — оновлений графік Коли відключатимуть світло у Києві та області та для чого.

Раніше Дмитро Сахарук пояснив, чому світло вимикають не у всіх будинках.

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