Україна

Набридло сидіти без електрики? У ДТЕК розповіли, коли перестануть ввідключати світло

Богдана Макалюк, редакторка сайту 07 Листопада 2022, 16:15
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