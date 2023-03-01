Украина

Такое количество ракетоносителей давно не фиксировалось! Гуменюк о ситуации в Черном море, Крыму и на Кинбурнской косе

Богдана Макалюк, редактор сайта 01 марта 2023, 19:00
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