Такое количество ракетоносителей давно не фиксировалось! Гуменюк о ситуации в Черном море, Крыму и на Кинбурнской косе

Россия неоднократно доказывала, что она — страна-террорист и воюет против мирного населения. Враг постоянно применяет массированные ракетные удары по территории Украины. Сейчас россияне снова вывели в Черное море ракетоносители.

Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК Юг Наталья Гуменюк во время телемарафона рассказала о ситуации в Черном море и подготовке россиян к новому ракетному удару.

Российские ракетоносители в Черном море

— Сейчас корабельная группировка врага без изменений, она продолжает находиться в увеличенном количестве в открытом море — 15 вражеских кораблей. Среди них пять ракетоносителей, которые могут иметь до 32 ракет.

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Среди этих ракетоносителей есть и подводные, из них пуск ракет обнаруживать достаточно сложно для сил ПВО.

Такое количество ракетоносителей давно не фиксировалось в Черном море, — сказала Гуменюк.

По ее словам, россияне давно не выводили сразу столько кораблей в море. Также сейчас можно наблюдать и активность вражеской авиации. Следует учитывать, что враг может выискивать новую тактику применения ракетных ударов.

Это не обязательно могут быть массированные удары, возможно — точечные или несколькими волнами.

Такая готовность говорит о серьезной угрозе, и нужно быть бдительными, — отметила руководитель пресс-центра.

О ситуации в Крыму

Сообщается, что россияне из Херсона эвакуируются в Крым, а с самого полуострова российские военные вывозят свои семьи в РФ.

— Сейчас на территории временно оккупированного Крыма проводятся масштабные мероприятия по инженерному обустройству обороны. Для этого даже подтянули срочников из Челябинской области РФ.

Они пытаются обустроить оборону, убедиться, что способны ее удержать, — рассказывает Гуменюк.

Она объясняет: то, что коллаборанты вывозят свои семьи из Олешков и пытаются эвакуировать оттуда местное население — это повторение тактики, которая была на правом берегу. Когда они осознавали неизбежность продвижения Сил обороны Украины.

О Кинбурнской косе

Наталья Гуменюк говорит, что оккупанты могут подтягивать понемногу на Кинбурнскую косу силы с левобережья Херсонской области. Потому что это полуостров, который соединен сушей именно с этим участком.

Россияне обстреливают оттуда Николаевскую область, которую сейчас нельзя приобщить к зерновому соглашению, и получают сразу ответ. Украинские военные уничтожают технику врага в направлении Кинбурнской косы, а также лодки, подготовленные для ДРГ.

Сложная ситуация остается на Востоке. Ранее Анна Маляр рассказала о ситуации в Бахмуте сейчас.

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