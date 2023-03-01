Така кількість ракетоносіїв давно не фіксувалася! Гуменюк про ситуацію у Чорному морі, Криму та на Кінбурнській косі

Росія неодноразово доводила, що вона — країна-терорист та воює проти мирного населення. Ворог постійно застосовує масовані ракетні удари по території України. Зараз росіяни знову вивели у Чорне море ракетоносії.

Керівниця прес-центру Сил охорони та оборони ОК Південь Наталія Гуменюк під час телемарафону розповіла про ситуацію в Чорному морі та підготовку росіян до нового ракетного удару.

Російські ракетоносії у Чорному морі

— Зараз корабельне угруповання ворога без змін, воно продовжує перебувати у збільшеній кількості у відкритому морі — 15 ворожих кораблів. Серед них є п’ять ракетоносіїв, які можуть мати до 32 ракет.

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Серед цих ракетоносіїв є і підводні, з них пуск ракет виявляти досить складно для сил ППО.

Така кількість ракетоносіїв давно не фіксувалася у Чорному морі, — сказала Гуменюк.

За її словами, росіяни давно не виводили відразу стільки кораблів у море. Також зараз можна спостерігати і активність ворожої авіації. Треба враховувати, що ворог може вишукувати нову тактику застосування ракетних ударів.

Це не обов’язково можуть бути масовані удари, можливо — точкові або кількома хвилями.

Така готовність говорить про серйозну загрозу, і треба бути пильними, — наголосила керівниця прес-центру.

Про ситуацію в Криму

Повідомляється, що росіяни з Херсонщини евакуюються до Криму, а з самого півострова російські військові вивозять свої родини до РФ.

— Зараз на території тимчасово окупованого Криму проводять масштабні заходи з інженерного облаштування оборони. Для цього навіть підтягнули строковиків з Челябінської області РФ.

Вони намагаються облаштувати оборону, переконатися, що вони здатні її втримати, — розповідає Гуменюк.

Вона пояснює: те, що колаборанти вивозять свої родини з Олешків і намагаються евакуювати звідти місцеве населення — це повторення тактики, яка була на правому березі. Коли вони усвідомлювали неминучість просування Сил оборони України.

Про Кінбурнську косу

Наталія Гуменюк каже, що окупанти можуть підтягувати потроху на Кінбурнську косу сили з лівобережжя Херсонщини. Бо це півострів, який з’єднаний суходолом саме з цією ділянкою.

Росіяни обстрілюють звідти Миколаївщину, яку зараз не можна долучити до зернової угоди, та отримують відразу відповідь. Українські військові знищують техніку ворога у напрямку Кінбурнської коси, а також човни, які були підготовані для ДРГ.

Складною ситуація залишається на Сході. Раніше Ганна Маляр розповіла про ситуацію у Бахмуті зараз.

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