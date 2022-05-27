Коллабранты, советские танки и обстрелы Калибром: какая ситуация в Запорожской области

В Запорожской области наши армейцы сожгли четыре самоходных гаубицы врага и захватили как трофей танк. Однако захватчики продолжают накапливать силы на Запорожском направлении.

Накануне в Мелитополь прибыл целый эшелон расконсервированных советских танков Т-62. В соседней Кирилловке россияне скопили технику, вывесили над исполнительным комитетом свой флаг и во второй раз взяли в плен главу поселка Ивана Малеева и его заместителя. Судьба мужчин пока неизвестна.

На место Малеева оккупанты посадили коллаборантку Екатерину Уманец. Еще одному коллаборанту, экс-нардепу от ОПЗЖ Евгению Балацкому, объявившему себя губернатором оккупированной части области, сообщили о подозрении по статье Государственная измена.

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Запорожье приходит в себя после ракетного удара 25 мая. Россияне рано утром ударили четырьмя ракетами, три из которых долетели в город. Больше всего пострадал частный сектор, в котором повреждено 85 домов. Дом семьи, во двор которого было прямое попадание Калибра, сгорел дотла.

Мужчина попал в больницу с сильными ранениями, поскольку находился перед домом в момент взрыва. На территории дома до сих пор есть обломки ракеты, по которым эксперты определили, что это именно Калибр.

Жители квартала, куда попала ракета, пытаются привести в порядок свои дома, однако цены на стройматериалы сейчас немалые. Люди надеются хотя бы на частичную выплату от государства и признаются, что ненавидят российских оккупантов.

Напомним, 25 мая российские военные выпустили четыре крылатых ракеты по городу. Снаряды повредили более 60 частных домов и разрушили ТЦ Аврора в Запорожье.