Украина

Коллабранты, советские танки и обстрелы Калибром: какая ситуация в Запорожской области

Андрей Почтев 27 мая 2022, 12:30

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0:04:02
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Пятимесячного младенца не спасли! Последствия циничного обстрела Харькова 26 мая
0:05:49
Чи є мавпяча віспа в Україні
Обезьянья оспа распространяется по миру: угрожает ли новая пандемия и какая ситуация в Украине
Карта бойових дій в Україні 27 травня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 27 мая
0:02:38
Перехоплені розмови
Хвастаются убийствами и изнасилованиями, говорят, что готовы продолжать это в России. Перехваченные разговоры оккупантов
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