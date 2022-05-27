Колаборанти, радянські танки та обстріли Калібром: яка ситуація в Запорізькій області

На Запоріжжі наші армійці спалили чотири самохідні гаубиці ворога та захопили як трофей танк. Однак загарбники продовжують накопичувати сили на Запорізькому напрямку.

Напередодні до Мелітополя прибув цілий ешелон розконсервованих радянських танків Т-62. У сусідній Кирилівці росіяни скупчили техніку, вивісили над виконкомом свій прапор та вдруге взяли в полон селищного голову Івана Малєєва та його заступника. Доля чоловіків поки не відома.

На місце Малєєва окупанти посадили колаборантку Катерину Уманець. Ще одному колаборантові, екс-нардепу від ОПЗЖ Євгену Балацькому, що оголосив себе губернатором окупованої частини області, повідомлено про підозру за статтею Державна зрада.

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Запоріжжя оговтується після ракетного удару 25 травня. Росіяни рано-вранці вгатили чотирма ракетами, три з яких долетіли до міста. Найбільше постраждав приватний сектор, де пошкоджені 85 будинків.

Будинок родини, у подвір’я якої було пряме влучання калібру, згорів ущент. Чоловік потрапив до лікарні з сильними пораненнями, адже був перед будинком на момент удару. На території будинку досі є уламки ракети, за якими експерти визначили, що це саме Калібр.

Жителі кварталу, куди влучила ракета, намагаються привести до ладу свої домівки, проте ціни на будматеріали нині чималі. Люди сподіваються хоча б на часткові виплати від держави та зізнаються, що ненавидять російських окупантів.

Нагадаємо, 25 травня російські військові випустили чотири крилаті ракети по місту. Снаряди пошкодили понад 60 приватних будинків та зруйнували ТЦ Аврора у Запоріжжі.