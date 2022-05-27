Україна

Колаборанти, радянські танки та обстріли Калібром: яка ситуація в Запорізькій області

Андрій Почтєв 27 Травня 2022, 12:30

Більше відео
0:04:02
Харків наслідки обстрілу
П’ятимісячне немовля не врятували! Наслідки цинічного обстрілу Харкова 26 травня
0:05:49
Чи є мавпяча віспа в Україні
Мавпяча віспа поширюється світом: чи загрожує нова пандемія та яка ситуація в Україні
Карта бойових дій в Україні 27 травня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 27 травня
0:02:38
Перехоплені розмови
Хизуються вбивствами й зґвалтуваннями й кажуть, що готові продовжувати це в Росії. Перехоплені розмови окупантів
Дивитись більше

Останні відео
0:04:06
Яка ситуація в Запорізькій області

Колаборанти, радянські танки та обстріли Калібром: яка ситуація в Запорізькій області
0:04:02
Харків наслідки обстрілу
П’ятимісячне немовля не врятували! Наслідки цинічного обстрілу Харкова 26 травня
0:05:49
Чи є мавпяча віспа в Україні
Мавпяча віспа поширюється світом: чи загрожує нова пандемія та яка ситуація в Україні
Карта бойових дій в Україні 27 травня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 27 травня
0:02:38
Перехоплені розмови
Хизуються вбивствами й зґвалтуваннями й кажуть, що готові продовжувати це в Росії. Перехоплені розмови окупантів
0:04:17
Як ЗСУ воюють на Горлівському напрямку
Росіянами всипана вся “сіра” зона. Як наші ЗСУ борються з окупантами на Горлівському напрямку
0:01:23
Військові навчання Білорусі біля кордонів України
Білорусь проводить військові навчання біля кордонів України, а Лукашенко наказав створити оперативне командування
0:03:35
Обстріли Харкова 26 травня
Окупанти не припиняють обстрілювати Харків: у місті цілий день лунають вибухи
Війна в Україні 17 травня
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
0:04:11
Жінки-партизанки з Херсона
І далі чинитимуть спротив: жінки-партизанки розповіли, як боролися з окупантами у Херсоні
Більше відео
Харків наслідки обстрілу
Читати далі
П’ятимісячне немовля не врятували! Наслідки цинічного обстрілу Харкова 26 травня

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь