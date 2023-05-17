Все лицо посекло. Как жители Константиновки переживают удары Искандеров

Россияне продолжают активно целиться по жилым кварталам в Донецкой области. Совсем недавно от ракетных ударов по Авдеевке погибли четыре человека. А накануне в Константиновке российское железо забрало жизни трех человек.

Город уже несколько дней под массированным вражеским огнем. Ночью российские террористы ударили по Константиновке ракетами С-300 и Искандерами. Ранены два человека.

Под огнем оказались 20 населенных пунктов — это села и города. Накануне в регионе ранения получили семь жителей. Взрывы раздавались в Краматорске, Курахово. Но больше всего досталось Константиновке, которая недалеко от фронта. Здесь враг город начал обстреливать с вечера. Сначала били ракетами С-300, а ночью город содрогался от Искандеров.

Россияне ударили по густонаселенному массиву. Два человека ранены. Повреждена школа, амбулатория и 20 двухэтажек и домов в частном секторе. Людям пришлось всю ночь убирать последствия ударов. Они до сих пор удивляются, как остались живы.

Я просто посреди комнаты стояла, и в этот момент как бомбанет, и все лицо, конечно, посекло. Вот ухо чуть не оторвало, — рассказывает жительница Константиновки.

Сама же ситуация на фронте и на линии столкновения очень сложная. Эпицентром противостояния продолжает оставаться Бахмут и его окрестности. Враг не оставляет попыток захватить город. Бьет из разного вооружения и активно запускает зажигательные снаряды.

К тому же на помощь вагнеровцам Россия перебросила десантно-штурмовые бригады. В то же время, вокруг самого города для врага ситуация разворачивается не лучшим образом.

Подробнее смотри в репортаже Олега Корниенко.

Напомним, ранее мы рассказывали о последствиях российских обстрелов больницы в Авдеевке.

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