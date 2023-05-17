Украина

Все лицо посекло. Как жители Константиновки переживают удары Искандеров

Олег Корниенко, Журналист программы Факты ICTV 17 мая 2023, 11:00

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Донеччина 16.05

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В Воздушных силах ВСУ официально прокомментировали судьбу ЗРК Patriot
Карта бойових дій в Україні
На чьей стороне частичный успех в Бахмуте? Карта боевых действий в Украине 17 мая в режиме онлайн
0:10:02
бій під Бахмутом
История битвы за “дорогу жизни” под Бахмутом — уникальные кадры реального боя
0:04:21
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