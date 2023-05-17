Все обличчя посікло. Як мешканці Костянтинівки переживають удари з Іскандерів

Росіяни продовжують активно цілити суто по житлових кварталах на Донеччині. Нещодавно від ракетних ударів по Авдіївці там загинуло четверо людей. А напередодні в Костянтинівці російське залізяччя забрало життя трьох людей.

Місто вже кілька днів під масованим ворожим вогнем. Проти ночі російські терористи вдарили по Костянтинівці ракетами С-300 та Іскандерами. Поранені двоє людей.

Під вогнем опинилися зо 20 населених пунктів — це села і міста. Напередодні в регіоні поранень зазнали семеро жителів. Вибухи лунали у Краматорську, Кураховому. Та найбільше дісталося Костянтинівці, яка неподалік фронту. Тут ворог місто почав обстрілювати з вечора. Спочатку били ракетами С-300, а вночі місто здригалося від Іскандерів.

Росіяни вдарили по густонаселеному масиву. Двоє людей поранено. Пошкоджено школу, амбулаторію та зо два десятки двоповерхівок і будинків у приватному секторі. Людям довелося всю ніч прибирати наслідки ударів. Вони й досі дивуються, як залишилися живими.

Я просто посеред кімнати стояла, і в цей момент як бомбане, і все обличчя, звичайно, посікло. Ось вухо мало не відірвало, — розповідає жителька Костянтинівки.

Сама ж ситуація на фронті та на лінії зіткнення вкрай складна. Епіцентром протистояння і далі залишається Бахмут і його околиці. Ворог не полишає спроб захопити місто. Б’є з різного озброєння та активно запускає запалювальні снаряди.

До того ж на підмогу вагнерівцям Росія перекинула десантно-штурмові бригади. Водночас навколо самого міста для ворога ситуація складається не краще.

Детальніше дивись у репортажі Олега Корнієнка.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про наслідки російського обстрілу лікарні в Авдіївці.

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