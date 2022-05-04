Куда вывезли людей из Мариуполя и зачем России парад в сожженном городе

Накануне в Запорожье доехали четыре из 14 эвакуационных автобусов, которые вывозили людей с территории завода Азовсталь в Мариуполе. Тогда местные власти предполагали, что остальные автобусы с людьми задержали в фильтрационных центрах оккупантов.

Сегодня же стало известно, куда вывозят украинцев из Мариуполя. Такую информацию дает официальный канал Ukraine NOW.

Местонахождение 300 горожан Мариуполя, депортированных в РФ, установили в мэрии – их принудительно вывезли на дальний восток во Владивосток.

Людей разместили в поселке Врангеля в здании, представляющем собой нечто среднее между гостиницей и общежитием.

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Людям не дают возможности связаться с родными, вещами не обеспечивают. Средств для дальнейшего проживания у них нет.

Эвакуация из Мариуполя 4 мая

Сегодня же, 4 мая, начался новый этап эвакуации местных жителей Мариуполя. По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, эвакуационные автобусы уже выехали из Мариуполя в направлении Запорожья.

Надеемся на то, что сегодня удастся спасти еще сотни людей из Азовстали.

Напомним, вчера удалось вывезти из Мариуполя в Запорожье 156 человек, которые прятались от бомбежек в подземельях Азовстали.

Парад в уничтоженном Мариуполе

По данным украинской разведки, россияне планируют устроить в разрушенном Мариуполе “торжество” к сакральной дате — 9 мая. Для этого в украинский город прибыл заместитель главы администрации президента РФ, ответственный за вопросы внутренней политики России Сергей Кириенко.

Основная задача путинского чиновника – подготовка “торжественных мероприятий”, – сообщают в Ukraine NOW.

Для того чтобы провести парад в уничтоженном городе, российские оккупанты уже начали разбирать завалы в центре Мариуполя.

Напомним, 3 мая российские военные начали штурм Азовстали, последнего бастиона Мариуполя. Читай, почему завод стал “красным флагом” для россиян, в материале по ссылке.