Куди вивезли людей з Маріуполя та навіщо Росії парад у спаленому місті

Напередодні до Запоріжжя доїхали чотири з 14 евакуаційних автобусів, що вивозили людей з території заводу Азовсталь в Маріуполі. Тоді місцева влада припускала, що решта автобусів з людьми “застрягла” в фільтраційних центрах окупантів.

Сьогодні ж стало відомо, куди окупанти вивозять людей з Маріуполя. Таку інформацію надає офіційний канал Ukraine NOW.

Місцезнаходження 300 містян Маріуполя, депортованих в РФ, встановили в мерії – їх примусово вивезли на далекий схід у Владивосток.

Людей розмістили в селищі Врангеля у будівлі, яка являє собою щось середнє між готелем і гуртожитком.

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Людям не дають можливості зв’язатися з рідними, речами не забезпечують. Коштів для подальшого проживання в них немає.

Евакуація з Маріуполя 4 травня

Утім, сьогодні ж, 4 травня, почався новий етап евакуації місцевих мешканців Маріуполя. За словами глави Донецької ОВА Павла Кириленка, евакуаційні автобуси вже виїхали з Маріуполя в напрямку Запоріжжя.

Сподіваємося отримати втішні новини про порятунок людей з Азовсталі.

Нагадаємо, вчора вдалося вивезти з Маріуполя до Запоріжжя 156 людей, що переховувалися в підземеллях Азовсталі.

Парад у знищеному Маріуполі

За даними української розвідки, росіяни планують влаштувати у зруйнованому Маріуполі “урочистості” до 9 травня. Для цього до українського міста прибув заступник глави адміністрації президента РФ, відповідальний за питання внутрішньої політики Росії Сергій Кирієнко.

Основне завдання путінського чиновника – підготовка “урочистих заходів”, – повідомляють в Ukraine NOW.

Для того, аби влаштувати парад у розтрощеному місті, російські окупанти вже почали розбирати завали в центрі Маріуполя.

Нагадаємо, 3 травня Росія розпочала штурм Азовсталі, останнього бастіону Маріуполя. Читай, чому цей завод став червоним прапором для росіян, в матеріалі за посиланням.