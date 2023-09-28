Ни один дом не уцелел! Какая еще опасность подстерегает жителей Максимовки в Николаевской области

Село Максимовка в Николаевской области приходит в себя после 9 месяцев российской оккупации. Сама деревня небольшая, здесь жили всего полсотни человек. Впрочем, сейчас сюда вернулось чуть больше десятка.

Люди сами берутся за восстановление, потому что россияне не оставили ни одного уцелевшего дома. В селе всего несколько домов, где жители перекрыли кровли и заменили окна. Но самая большая опасность, которую россияне оставили после себя — огромное количество вражеских взрывоопасных предметов.

Геннадий рассказывает о родной Максимовке Николаевской области — это небольшое село. До начала большой войны здесь жили полсотни местных, теперь здесь безлюдно — в разбитые дома вернулись чуть более 10 жителей.

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Геннадий — один из немногих, кто пережил в деревне 9 месяцев российской оккупации. Об этом времени до сих пор вспоминает со страхом. Когда осенью прошлого года россияне начали отступать, беспощадно накрывали Максимовку огнем — здесь практически не уцелело ни одного дома.

Вместе с больным отцом Геннадий прятался в подвале и туда тоже прилетела российская ракета. На огороде мужчина до сих пор собирает остатки вражеских боеприпасов. За жилье Геннадию теперь летняя кухня, а в самом доме надеется к холодам перекрыть крышу и поставить новые окна.

За восстановление здесь берутся жители только в восьми домах — восстанавливают кровли и строят окна. Строительными материалами помогают волонтеры. Втроем мужчины из соседнего села умело перекрывают крышу.

Возвращаться в разбитой Максимовке людям некуда — в домах оккупанты обустраивали позиции. Внутри все разбито, кроме того, оставили после себя опасные находки.

Саперы продолжают разминировать окрестные территории. К селу уже подвели свет, воду привозят, но местных призывают не подвергаться опасности и с осторожностью ходить и ездить даже по селу.

Напомним, ранее мы рассказывали как ныне живет село Урожайное под постоянным огнем россиян.

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