Жодного будинку не вціліло! Яка ще небезпека чатує на мешканців Максимівки на Миколаївщині

Село Максимівка на Миколаївщині оговтується від 9 місяців російської окупації. Саме село невелике, тут жили всього півсотні людей. Втім, нині сюди повернулося лише трохи більше десятка. Люди самі беруться за відбудову, бо росіяни не залишили жодного вцілілого будинку. Загалом у селі всього кілька будинків, де мешканці перекрили покрівлі та замінили вікна.

Та найбільша небезпека, яку росіяни залишили після себе — величезна кількість ворожих вибухонебезпечних предметів.

Пан Геннадій розповідає про своєрідну Максимівку на Миколаївщині — це невелике село. До початку великої війни тут жило півсотні місцевих, тепер тут безлюдно — до розтрощених обійсть повернулися трохи більше 10 мешканців.

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Геннадій — один з небагатьох, хто пережив у селі 9 місяців російською окупації. Про цей час досі згадує з острахом. Коли торік восени росіяни почали відступати, нещадно накривали Максимівку вогнем — тут практично не вціліло жодного будинку.

Разом із хворим батьком Геннадій ховався у підвалі та й туди також прилетіла російська ракета. на городі чоловік досі збирає залишки ворожих боєприпасів. За житло Геннадію тепер літня кухня, а в самому будинку сподівається до холодів перекрити дах і поставити нові вікна.

За відбудову тут беруться мешканці лише у восьми будинках — відновлюють покрівлі та лагодять вікна. Будівельними матеріалами допомагають волонтери. Утрьох чоловіки із сусіднього села вправно перекривають дах.

Повертатися до розбитої Максимівки людям нікуди — у будинках окупанти облаштовували позиції. Усередині все розтрощене, крім того, залишили після себе небезпечні знахідки.

Сапери продовжують розміновувати навколишні території. До села вже підвели світло, воду привозять, та місцевих закликають, аби не наражатися на небезпеку, з обережністю навіть ходити і їздити по селу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали як нині живе село Урожайне під постійним вогнем росіян.

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