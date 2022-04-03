Массированная атака по Днепропетровской области. Рассказываем, что произошло за прошедшие сутки

Украина

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Одеса - новини про те, що відбувається у місті зараз після вибухів 3 квітня — Владислав Назаров
В некоторых районах задымления, однако опасности нет: что происходит в Одессе после взрывов 3 апреля
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