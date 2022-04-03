Массированная атака по Днепропетровской области. Рассказываем, что произошло за прошедшие сутки

Прошедшие сутки враг осуществил обстрел Днепропетровской области. Сразу несколько ракетных ударов по городу Днепр — враг попал по одному из объектов инфраструктуры, два человека получили ранения.

Представитель ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Евгения Дудка сообщает, что противовоздушная оборона сбила четыре ракеты и беспилотник.

— Но есть и попадание вражеских ракет: разрушены три здания и восемь единиц техники. На месте возник пожар, ликвидированный 45 пожарными.

Два взрыва прогремели накануне в Павлограде. Одна вражеская ракета попала в железнодорожные пути, вагоны и контактные сети — уничтожены. Из-за другой ракеты пострадал один человек. Мэр сообщил, что повреждены и жилые дома.

Из смерчей оккупанты ударили по окрестностям Кривого Рога кроме заправки, попали и в частные дома. Пострадали почти десять домов и учебное заведение.

Несмотря на это, есть и хорошие новости. Освобожденные города Киевской области, которые неделями были оккупированы. Раньше мы рассказывали о ситуации в Ирпене, там разбирают завалы и разминируют город.